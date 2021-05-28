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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:50
Вітаю, alexey_puznyak.
Дякую, що відкликнулись!
Тоді я не розумію за якою строкою в тарифах з мене стягнули -6,85 грн., які в виписці позначено як "коміссія за переказ з картки на картку". До речі, погана виписка в мобільному додатку. Є тільки дата, немає конкретного часу транзакції!
Як я і писав, я поповнив Зелену картку А-банку за допомогою технології 3D-Secure.
Ввів всі реквізити картки в мобільному додатку А-банка, отримав лукап код до своєї АТБ-шноі картки в СМС від Валі. І гроші миттєво перекинуло на відміну від декількох годин очікування переказа по СЕП. Хочу відзначити, що я цим користуюсь в декількох банках, де прямий вивод коштує якихось грошей, а таке стягнення проходить як оплата в інтернеті безкоштовно. За 8 строчкою так і мало бути у Валі. Та таки, якимось чином після 22 години, через декілька годин після основної операції, та до кінця дня зʼявилось це нарахування! І саме погане те, що я про це дізнався випадково тільки через три доби, які Валя нараховувала мені відсотки по оверу замість того, щоб я його закрив!
ВО
PS
Як на мене, в гарного банку має гарно працювати пресс-центр! Безумовно, ці люди мають відстежувати інтернет реурси, тим паче найбільший фінансовий форум Країни. І вже сьогодні вранці на ранковому селекторі, або в ранковій докладній, моя просьба організувати миттєве інформування клієнтів при винекненні овердрафта на їх картках повинна була дійти до потрібних людей в середені організації.
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 28 тра, 2021 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 23:20
s0v7a
3D-Securе тут не при чём. Это всё равно, что сказать: "я вошёл в квартиру с помощью ключа", но вошли то ножками
и главное: перевод с карты на карту--это не оплата за товар или услугу!
оттого что по одной цене (в данном случае бесплатно) это не становится тождественно
вы уравняли разные вещи, и теперь у вас все вокруг виноваты
Востаннє редагувалось clash в П'ят 28 тра, 2021 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 23:34
Вітаю, clash.
От до чого тут Ви?
Я ж написав що використовую цю технологію 3D-Securе ще в декількох банках і то дійсно 3D-Securе! Я за її допомогою, списую гроші навіть з картки банку в якого немає ніяких мобільних, чи інтернет додатків!
ВО
PS
Вибачте, та Ви в недругах!
Хай щастить!
Додано: П'ят 28 тра, 2021 23:39
реально лечиться надо
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