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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 чер, 2021 11:26
Модератор пішла капати собі валер'яну
. Шановні форумчани, велике прохання не конфліктувати!
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Вів 01 чер, 2021 11:36
s0v7a написав: alexey_puznyak написав:
11 позиция в тарифах. 3D Secure тут не причём
Вітаюсь совсіма!
По перше, мене вчора заблокували на форумі і я вимушений був перейти з довільного на цьому форумі на офіційни рівень спілкування з банком Аваль!
До закінчення офіційного спілкування з банком, я не буду звертати уваги на звернення формучан до мене, якщо то не будуть відповіді на мої звернення.
Прошу за це вибачення.
Деякі офіційні відповіді від Банку Аваль вже є!
1) Вони вже взяли офіційно в проработку пораду найскорішого повідомлення клієнтів при виникненні овердрафта на їх рахунах.
2) Офіційно підтвердили, що протирафікували мене по 11 пункту таблички тарифів.
3) Поки що соромлятьсся офіційно визнати те, що моя операція була проведена за технологією 3D Secure. Трошки загальмували з офіційними відповідями, радять скористуваатся неофіційними каналами, наприклад Чатом підримки. Дослухався поради і в чаті підримки банка мені вже підтвердили, що та операція була виконана з допомогою технології 3D Secure. Та я наполягаю на офіційній відповіді!
Далі буде...
По друге. Чого я так назвав посилання.
Може я не вірно сприйняв інформацію від Алексія Пузняка.
1) Я сприйняв її як просте твердження, що 11-й пункт тарифів не має ніякого відношення до технології 3D Secure.
2) Та після офііційної відповіді банка, який я озвучив у другому пункті, я відчуваю, що це може бути і таке твердження:
Тарифікували за 11 пунктом і технологія 3D Secure не має ніякого відношення до цього.
Алексію, прошу відповісти перший чи другий варіант Ви мали на увазі?
Можливо що якесь інше Ваше розуміння стоїть за тим висловом. Тоді поясніть, будь ласка.
ВО
Хай щастить!
Шановний.
3D secure не має ніякого відношення до комісій, технічних овердрафтів і тому подібного. Не має значення в вашому випадку, з 3d secure чи без ви проводили операцію.
Також, я б на вашому місці не дуже б сподівався б, що топ-менеджер банку, що раз написав коментар, буде відслідковувати цю гілку, щоби вам відповісти. Це навіть не його бізнес-напрям.
Щодо "взяли в роботу для найскорішого повідомлення" я б на вашому місці теж не надто б покладав надії.
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Faceless
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Додано: Вів 01 чер, 2021 11:44
Faceless
ему уже форумчане это писали за что были отправлены в ЧС
не думаю, что чин модератора его остановит
он прислушается или к топ-менеджменту банка, или к высшему руководству страны
и то не с первого раза
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Додано: Вів 01 чер, 2021 15:47
Faceless
, заберіть в нього нарешті медалі. В нього там гуру, мудрець і наставник написано
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Ромасик
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Додано: Вів 01 чер, 2021 15:49
как Кива кандидат
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Вів 01 чер, 2021 15:00
Ой+
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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