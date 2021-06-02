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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 796797798799>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 11:26

Модератор пішла капати собі валер'яну :arrow: . Шановні форумчани, велике прохання не конфліктувати!
З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 11:36

Re: Райффайзен Банк Аваль

s0v7a написав:
  alexey_puznyak написав:11 позиция в тарифах. 3D Secure тут не причём


Вітаюсь совсіма!

По перше, мене вчора заблокували на форумі і я вимушений був перейти з довільного на цьому форумі на офіційни рівень спілкування з банком Аваль!

До закінчення офіційного спілкування з банком, я не буду звертати уваги на звернення формучан до мене, якщо то не будуть відповіді на мої звернення.
Прошу за це вибачення. :oops:

Деякі офіційні відповіді від Банку Аваль вже є!

1) Вони вже взяли офіційно в проработку пораду найскорішого повідомлення клієнтів при виникненні овердрафта на їх рахунах.
2) Офіційно підтвердили, що протирафікували мене по 11 пункту таблички тарифів.
3) Поки що соромлятьсся офіційно визнати те, що моя операція була проведена за технологією 3D Secure. Трошки загальмували з офіційними відповідями, радять скористуваатся неофіційними каналами, наприклад Чатом підримки. Дослухався поради і в чаті підримки банка мені вже підтвердили, що та операція була виконана з допомогою технології 3D Secure. Та я наполягаю на офіційній відповіді!
Далі буде...

По друге. Чого я так назвав посилання.
Може я не вірно сприйняв інформацію від Алексія Пузняка.
1) Я сприйняв її як просте твердження, що 11-й пункт тарифів не має ніякого відношення до технології 3D Secure.
2) Та після офііційної відповіді банка, який я озвучив у другому пункті, я відчуваю, що це може бути і таке твердження:
Тарифікували за 11 пунктом і технологія 3D Secure не має ніякого відношення до цього.

Алексію, прошу відповісти перший чи другий варіант Ви мали на увазі?
Можливо що якесь інше Ваше розуміння стоїть за тим висловом. Тоді поясніть, будь ласка.

ВО

Хай щастить!


Шановний.
3D secure не має ніякого відношення до комісій, технічних овердрафтів і тому подібного. Не має значення в вашому випадку, з 3d secure чи без ви проводили операцію.
Також, я б на вашому місці не дуже б сподівався б, що топ-менеджер банку, що раз написав коментар, буде відслідковувати цю гілку, щоби вам відповісти. Це навіть не його бізнес-напрям.

Щодо "взяли в роботу для найскорішого повідомлення" я б на вашому місці теж не надто б покладав надії.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:44

Не треба бути Оруеловськими вівцями


Вітаюсь совсіма!
Може комусь буде цікавим?

Продовження офіційного спілкування з банком Аваль:
1) Перестали затягувати відповідь про метод за яким я провів транзакцію, після натяку на те, що я вже маю підстави звернутися зі скаргою в НБУ.
Вчора ввечері офіційно підтвердили, що то дійсно було виконано за технологією 3D Secure!

2) Маючі всі, мені потрібні офіційні відповіді, я задав офіційне наступне питання:
"Якби я виконав ту транзакцію за технологією "Переказ за реквізитами", та поповнив би мій картковий рахунок, який відповідає моій Зеленій карті в А-банку, тоді комісії за якими тарифами Ви би применили до такої операції? 12 пункт таблички тарифів строчка 4, то є прямий тариф за таку опкрайію - 3грн. (мені довго доводили що я "АЛЕНЬ", бо переказ через СЕП НБУ, був би безкоштовним... Як бачите, тарифи змінюються!).
І применили б ще на додаток 11 пункт - опосередкуваний тариф 5грн.+1%, бо той тариф у цьому випадку більше відповідає стягненню з мене, бо то дійсно переказ (ініціатор бік платника), на відміну від технології 3D Secure (ініціатор бік отримувача), і таки переказ з картки на картку, і таки завдяки сторонньому комплексу - СЕПу НБУ."

На додаток я вказав наступне: в залежності від того, як банк вирішить цю колізію зі стягненням з мене комісії за опосередкувваним тарифом 11, при урахуванні того, що для 3D Secure є прямий тариф за 8 пунктом, я прийму рішення буду я чи ні позиватися до банка.

І я попросив не поспішати з відповіддю, бо мав поїхати в інше місто.

3) Офіційної відповіді поки немає, та дивина :shock: , сьогодні прийшла інфомація на телефон від банку про повернення моїх коштів, та ще й нарахованих за овердрафт відсотків в полному обсязі на мою кобрендову картку з ATБ.
От можуть же сповіщати! Мабуть таки зроблять це й з виникненням овердрафту на рахунку клієнта, чого я тільки й добивався, коли подавав мою першу публікацію на цьому форумі!

Може хтось таки побачить щось для себе корисне, бо я таки спромогся для Вас, хоч якогось, безкоштовного способу повернути свої гроші з нової дебетової картки банка Аваль!

ВО

PS
Раджу всім мати свою людьску гідність і ніколи не відмовлятись від її відстоювання!

Не залишайте по собі "розбитих віконець"!

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 20:09

  s0v7a написав:Раджу всім мати свою людьску гідність...

Т.е. вы хотите теперь всегда так делать: перевести СЭПом гроши на картсчет, расплатиться этой картой, потом сдернуть остаток чужим р2р и стребовать через неделю с Вали сторно на комисс и овер на неё, которые прописаны в тарифах.

Правильно, хай буржуи знают, шо если раз дал слабину, то будешь за это отдуваться всю оставшуюся жисть. Хлавное вовремя хайпануть :)

ПС. Вы хотя бы на это сторно купите ребенку мороженое. Мож так искупите свой греХ 8)

Хрю :@)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 21:20

  Amethyst написав:
  s0v7a написав:Раджу всім мати свою людьску гідність...

Т.е. вы хотите теперь всегда так делать: перевести СЭПом гроши на картсчет, расплатиться этой картой, потом сдернуть остаток чужим р2р и стребовать через неделю с Вали сторно на комисс и овер на неё, которые прописаны в тарифах.

Правильно, хай буржуи знают, шо если раз дал слабину, то будешь за это отдуваться всю оставшуюся жисть. Хлавное вовремя хайпануть :)

ПС. Вы хотя бы на это сторно купите ребенку мороженое. Мож так искупите свой греХ 8)

Хрю :@)


Вітаю, Amethyst!


Я вже давно вивів Вас зі списку недругів, бо Ви одна з двох осіб які мене зацікавили.

І причина, того що Ви доки не зашорені і таки маєте хист до навчання. Та здається, я помилився :-) Бо я так і не бачу ніякого зв'язку Вашого допису з виокресленою цитотою мого попереднього посилання...

Ще раз: "Уважно перечитайте мій перший пост, повільно ворушачи губами!" В первому випадку допомогло!

Ви зрозумієте, що відповідь на перший абзац вашого звернення НІ! Я зовсім не буду використовувати цю картку! Бо маю більшу вигоду на бекофах, тим паче не на своїх коштах, а навіть на кредитніх!

І так, саме таким чином я і збирався її використовувати! Я отримав цю картку одним з найперших, бо побачив взаємну вигоду і банка і клієнта. Клієнт мав додаткову економію, якої на моменті, як виявилося, для мене недостатньо, так і банк, за рахунок долі від еквайрінгу великої кількості випущених їм карток.

Та жадібність банку і його скрите бажання заробляти ще й на ненульових залишках на рахунках клієнта, з моєї точки зору чуть не призвело до повної дискримінації цікавого початку взаімодії з АТБ. Та не я один побачив що використання тієї картки на сьогодні програє кешбекам!

Я вже бачу сумного мобільного менеджера без нових клієнтів, спілкування з касирами, які теж відзначають копійчаний виграш на тих додаткових знижках і то вина не банка, а магазина АТБ, який тільки на залежалі товари дає ту знижку. Розмови з покупцями в черга на касу магазина, що картка не дає очікуваної вигоди :-(

Хочу наголосити на тому, що є зноска в тарифах, що 20 грн. щомісячного стягнення для сумісних проектів будуть применяти тільки по завершенню 12 місяцїв не використання картки, та в розмірі не більше залишку наочних коштів. Здається там таки є юридичний захист не загоняння картки в овердрафт. Тому я вирішив її не закривати, а поки що покласти в ящик і не використовувати.

З плином часу щось, та змінюється! Може банк наголосить на додатковій потребі магазину АТБ збільшити знижки, або бекофи сильо поріжут і використання картки отримає якесь для мене економічне значення!

До другого Вашого абзацу. Буржуі тут не до чого. Тут винні "овці", які це дозволяють.

Відповідь на Ваше ПС. Моєї дитині 40 років, вона заробляє достатньо сама для того щоб в холодильнику уло морозиво і щоб воно там не добігало кінця. До речі, я купую килограмові пакунки морозива в АТБ.

І Ваша попитка сказати, що Ви тягнете на оного зі свинів "Скотного двора" помилкова!

Як на мене Ви тільки тягнете на медальку форумчаніна з ніком Фламінго!

ВО

PS
Якщо я буду вимушений витратити ще хоч хвилину свого часу на Вас, Ви залишитесь в недругах на постійный основі! Ще раз, читайте мої повідомленя "повільно ворушачи губами". Цей вислів використовував ДС, по відношеннюдля дуже швидких розумників. Це класіка форумного життя, це не образа!

Хай щастить! Мяу...
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 21:26

Re: Райффайзен Банк Аваль

прецедент однако :lol:
трындец финустановам
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 21:27

да здит он все
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 21:30

  v57 написав:да здит он все
да пох :lol:
цирк должен жить вечно :lol:
какой бред...мне страшно, если глупость победоносна
Якщо я буду вимушений витратити ще хоч хвилину свого часу на Вас, Ви залишитесь в недругах на постійный основі!

маниакально завышенная самооценка
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 22:04

  clash написав:
Якщо я буду вимушений витратити ще хоч хвилину свого часу на Вас, Ви залишитесь в недругах на постійный основі!

маниакально завышенная самооценка

Ага - а то что несколько десятков форумчан вынуждены лицезреть это самолюбование уже почти неделю его естественно мало волнует. Господа модераторы, понимаю вам не легко, вы пьете валерьяну, но пожалейте и нас, невинных ;), сделайте шо нибудь. Вы ж попросили не ссориться - и мы держимся. Но из последних сил. А демон кошачий все не унимаеЦЦо. Вон моя медалька ему уже чего-то поперек горла стала. Причем особо смешно выглядит его рассусоливание по отношению к действительно Форумчанину Года (пусть и под другим ником), которому он и в подметки не годится и у которого как раз была тоже медалька с "хрюшкой" покруче моей :mrgreen:
"Хрю" :@) (с) Amethyst
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 22:37

Райффайзен Банк Аваль

  s0v7a написав:Мене зацікавила кобрендова картка з АТБ і тільки. Визначити доцільність її отримання без пробних витрат в АТБ не можливо!

Що я і зробив! Про свої поневіряння відписав тут. Більш за те, я прийшов до висновку, що картка мені не потрібна, застерігши інших від своїх помилок!

Т.е. АТБ-шная карта фуфел? Я то думал, что АТБ свою платежную систему открыл, чтобы избежать интерчейнджа. А раз с он с авалем связался, который наверняка хочет на этой карте нагреть руки, то возможно ничего у АТБ не выйдет. Никто у него не будет эти карты брать, т.к. будет невыгодно (другие банки не будут бесплатно выпускать на них деньги + аваль будет пытаться что-то с них драть). У нас в АТБ начали их выдавать по паспорту и коду, но желающих получить я не видел. Опять же за смс-информирование нужно платить, если не ставить авалевскую аппликуху и не переводить его на пуши. Поэтому народ похоже и не спешит эти карты брать, т.к. много геморроя и есть подозрение, что выгоды особой не будет. Так? АТБ с ними пролетает?
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