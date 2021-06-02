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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 796797798799

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 22:43

Re: Райффайзен Банк Аваль

  newbie написав:Опять же за смс-информирование нужно платить, если не ставить авалевскую аппликуху и не переводить его на пуши.

А мож стоит таки почитать тарифы и взять Райф+. Ведь если тратить с карты 2К/мес, то все нашару (в т.ч. и СЭП) то выйдет и +КБ. Др. дело, шо само ценообразование в АТБ для меня не очень понятно, да и Сільпо мне ближе по духу
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 22:50

Re: Райффайзен Банк Аваль

Хм... Судить о чем то из чьих то слов... Ну не знаю. Привык доверять тому что видел сам. Например на прошлой неделе в моем "черном" АТБ исчез стол Вали, где оформляли карты. И как оказалось я стоял в очереди за сотрудником Вали, которого знала кассир АТБ. Так вот она сказала дословно следующее: "А почему убрали Вашего сотрудника - покупатели спрашивают о картах". И вот сегодня я был в АТБ и стол вернули взад и за ним сидит сотрудник АТБ. Так что наверное карты оформляют... Опять таки на самом деле карт АТБ две - одна полностью бесплатная (ее и оформляют за тем столом) а одна условно бесплатная (надо выполнять определенные условия, но там вроде еще есть Ще) - так что можно даже выбирать что удобнее.
По поводу того что банки не будут выпускать на пополнение валиных карт деньги - опять таки - сейчас есть банки где р2р бесплатен, а есть где он окомисован. И там обычно не зависит от того какой банк тянет. Думаю, что особо переживать из-за этого фактора владельцам АТБ карт точно не стоит. Ну а разовьет ли АТБ свою платежную сеть или нет - ИМХО клиентам пофиг. Их интересует более выгодная цена - на ряд товаров данная карта такую цену обеспечивает. Поэтому думаю свою нишу - пусть и не очень большую карта уже заняла, а как оно будет развиваться - покажет время.
Кстати обратил внимание - часть терминалов в АТБ то ощАДовские. Думал скидка по карте не пройдет - карта то другого эмитента, но фиг там - все сработало на ура.
Flamingo
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Повідомлень: 6354
З нами з: 20.03.15
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  #<1 ... 796797798799
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