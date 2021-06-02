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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 796797798799

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 22:43

Re: Райффайзен Банк Аваль

  newbie написав:Опять же за смс-информирование нужно платить, если не ставить авалевскую аппликуху и не переводить его на пуши.

А мож стоит таки почитать тарифы и взять Райф+. Ведь если тратить с карты 2К/мес, то все нашару (в т.ч. и СЭП) то выйдет и +КБ. Др. дело, шо само ценообразование в АТБ для меня не очень понятно, да и Сільпо мне ближе по духу
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 22:50

Re: Райффайзен Банк Аваль

Хм... Судить о чем то из чьих то слов... Ну не знаю. Привык доверять тому что видел сам. Например на прошлой неделе в моем "черном" АТБ исчез стол Вали, где оформляли карты. И как оказалось я стоял в очереди за сотрудником Вали, которого знала кассир АТБ. Так вот она сказала дословно следующее: "А почему убрали Вашего сотрудника - покупатели спрашивают о картах". И вот сегодня я был в АТБ и стол вернули взад и за ним сидит сотрудник АТБ. Так что наверное карты оформляют... Опять таки на самом деле карт АТБ две - одна полностью бесплатная (ее и оформляют за тем столом) а одна условно бесплатная (надо выполнять определенные условия, но там вроде еще есть Ще) - так что можно даже выбирать что удобнее.
По поводу того что банки не будут выпускать на пополнение валиных карт деньги - опять таки - сейчас есть банки где р2р бесплатен, а есть где он окомисован. И там обычно не зависит от того какой банк тянет. Думаю, что особо переживать из-за этого фактора владельцам АТБ карт точно не стоит. Ну а разовьет ли АТБ свою платежную сеть или нет - ИМХО клиентам пофиг. Их интересует более выгодная цена - на ряд товаров данная карта такую цену обеспечивает. Поэтому думаю свою нишу - пусть и не очень большую карта уже заняла, а как оно будет развиваться - покажет время.
Кстати обратил внимание - часть терминалов в АТБ то ощАДовские. Думал скидка по карте не пройдет - карта то другого эмитента, но фиг там - все сработало на ура.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 23:25

  Amethyst написав:В данном случае вы просто увеличили авторизац лимит по карте и сразу потратили гроши на покупки, а реально приход провелся по картсчету через +1..2дня, шо видно в шикаарной Выписке у Вали. За эту свою торопливость и наградила вас Валя овером.

Не он увеличил, а банк увеличил. Кроме того перевод СЭПом должен был увеличить остаток на счете, а временных разрывов (тем более на несколько дней) между авторизационным лимитом по карте и остатком на счете в банке, имеющем свой процессинг и хорошо взаимодействующие системы, не должно быть. Насчет шикарных выписок не знаю, сейчас этот банк не юзаю, но они у Аваля никогда, даже в его золотые времена (когда он не был Райфом), шикарными не были (были очень специфическими и максимально сжатыми). По сравнению с тем (золотым) Авалем Райф хуже на несколько порядков. Не буду рассказывать почему, пусть это будет мое личное мнение. Поэтому АТБ, я думаю, прогадал, но поглядим.
ЗЫ. А овер - это позор, поэтому тут нечем награждать. Пусть себя награждают.
Востаннє редагувалось newbie в Чет 03 чер, 2021 00:02, всього редагувалось 2 разів.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 23:34

  Amethyst написав:А мож стоит таки почитать тарифы и взять Райф+. Ведь если тратить с карты 2К/мес, то все нашару (в т.ч. и СЭП) то выйдет и +КБ. Др. дело, шо само ценообразование в АТБ для меня не очень понятно, да и Сільпо мне ближе по духу

Дык их я и почитал и очень они мне не понравились для этой карты. А никаких + я от Райфа брать не буду, т.к. с ним завязал давно и возобновлять не собираюсь, т.к. улучшений не вижу. Речь шла об АТБ, а оказалось, что это никакой не АТБ, а Райф. И субьективно, женщина, которую в АТБ посадили выдавать эти карты, сама удивлялась, что они кому-то интересны, нужны и могут принести пользу. Видимо, что-то знала.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 23:53

  Flamingo написав:как оно будет развиваться - покажет время

Дык и я о том. В моем АТБ стол то есть, то нет. Женщина с явно скучаюшим видом. Не думаю, что АТБ будет долго держать людей на этом. Чтобы их держать надо иметь с этого большую выгоду. А пока АТБ по этим картам отдает товар дешевле чем по остальным, но желающих их брать не особо много, т.к. Райф своими условиями отбил охоту их брать. Я думаю, что Райф просто надурил АТБ, т.к. кобренд это никакая не своя, а все равно банковская карта и тем более не своя платежная система. А цель то была отказаться от банковских карт и связанного с ними интерчейджа. Кроме того Райф решил показать другим банкам, что он самый умный. Но посмотрим, что они покажут ему и какие условия и тарифы примут против его карт. Конкуренция там сейчас жесткая.
ЗЫ. Еще Розетка говорила, что что-то свое сделает. Речь то идет о войне между крупными ритейлерами и банками. А тут дружба АТБ и Райфа, поглядим насколько она будет долгой и плодотворной :)
newbie
 
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