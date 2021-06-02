Додано: Сер 02 чер, 2021 22:50

Хм... Судить о чем то из чьих то слов... Ну не знаю. Привык доверять тому что видел сам. Например на прошлой неделе в моем "черном" АТБ исчез стол Вали, где оформляли карты. И как оказалось я стоял в очереди за сотрудником Вали, которого знала кассир АТБ. Так вот она сказала дословно следующее: "А почему убрали Вашего сотрудника - покупатели спрашивают о картах". И вот сегодня я был в АТБ и стол вернули взад и за ним сидит сотрудник АТБ. Так что наверное карты оформляют... Опять таки на самом деле карт АТБ две - одна полностью бесплатная (ее и оформляют за тем столом) а одна условно бесплатная (надо выполнять определенные условия, но там вроде еще есть Ще) - так что можно даже выбирать что удобнее.

По поводу того что банки не будут выпускать на пополнение валиных карт деньги - опять таки - сейчас есть банки где р2р бесплатен, а есть где он окомисован. И там обычно не зависит от того какой банк тянет. Думаю, что особо переживать из-за этого фактора владельцам АТБ карт точно не стоит. Ну а разовьет ли АТБ свою платежную сеть или нет - ИМХО клиентам пофиг. Их интересует более выгодная цена - на ряд товаров данная карта такую цену обеспечивает. Поэтому думаю свою нишу - пусть и не очень большую карта уже заняла, а как оно будет развиваться - покажет время.

Кстати обратил внимание - часть терминалов в АТБ то ощАДовские. Думал скидка по карте не пройдет - карта то другого эмитента, но фиг там - все сработало на ура.