Додано: Сер 02 чер, 2021 23:53

Flamingo написав: как оно будет развиваться - покажет время как оно будет развиваться - покажет время

Дык и я о том. В моем АТБ стол то есть, то нет. Женщина с явно скучаюшим видом. Не думаю, что АТБ будет долго держать людей на этом. Чтобы их держать надо иметь с этого большую выгоду. А пока АТБ по этим картам отдает товар дешевле чем по остальным, но желающих их брать не особо много, т.к. Райф своими условиями отбил охоту их брать. Я думаю, что Райф просто надурил АТБ, т.к. кобренд это никакая не своя, а все равно банковская карта и тем более не своя платежная система. А цель то была отказаться от банковских карт и связанного с ними интерчейджа. Кроме того Райф решил показать другим банкам, что он самый умный. Но посмотрим, что они покажут ему и какие условия и тарифы примут против его карт. Конкуренция там сейчас жесткая.ЗЫ. Еще Розетка говорила, что что-то свое сделает. Речь то идет о войне между крупными ритейлерами и банками. А тут дружба АТБ и Райфа, поглядим насколько она будет долгой и плодотворной