Flamingo написав:как оно будет развиваться - покажет время
Дык и я о том. В моем АТБ стол то есть, то нет. Женщина с явно скучаюшим видом. Не думаю, что АТБ будет долго держать людей на этом. Чтобы их держать надо иметь с этого большую выгоду. А пока АТБ по этим картам отдает товар дешевле чем по остальным, но желающих их брать не особо много, т.к. Райф своими условиями отбил охоту их брать. Я думаю, что Райф просто надурил АТБ, т.к. кобренд это никакая не своя, а все равно банковская карта и тем более не своя платежная система. А цель то была отказаться от банковских карт и связанного с ними интерчейджа. Кроме того Райф решил показать другим банкам, что он самый умный. Но посмотрим, что они покажут ему и какие условия и тарифы примут против его карт. Конкуренция там сейчас жесткая. ЗЫ. Еще Розетка говорила, что что-то свое сделает. Речь то идет о войне между крупными ритейлерами и банками. А тут дружба АТБ и Райфа, поглядим насколько она будет долгой и плодотворной
Flamingo написав:Женщина за столом сотрудник не АТБ а райфа.
Вы ж раньше грили, что АТБ. Райф совсем уже что ли? За что такому работнику зарплату платить, если он весь день ничего не делает? Похоже, что гнилой проект. Из разговора с ней я понял, что она из АТБ, т.к. ничего не знает. При этом всячески подчеркивала, что это не скидочные карты. А если НБУ разберется, как они при этом с персональными данными и БТ работают, то вставит Райфу клизму.