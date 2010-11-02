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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 796797798799

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 23:53

  Flamingo написав:как оно будет развиваться - покажет время

Дык и я о том. В моем АТБ стол то есть, то нет. Женщина с явно скучаюшим видом. Не думаю, что АТБ будет долго держать людей на этом. Чтобы их держать надо иметь с этого большую выгоду. А пока АТБ по этим картам отдает товар дешевле чем по остальным, но желающих их брать не особо много, т.к. Райф своими условиями отбил охоту их брать. Я думаю, что Райф просто надурил АТБ, т.к. кобренд это никакая не своя, а все равно банковская карта и тем более не своя платежная система. А цель то была отказаться от банковских карт и связанного с ними интерчейджа. Кроме того Райф решил показать другим банкам, что он самый умный. Но посмотрим, что они покажут ему и какие условия и тарифы примут против его карт. Конкуренция там сейчас жесткая.
ЗЫ. Еще Розетка говорила, что что-то свое сделает. Речь то идет о войне между крупными ритейлерами и банками. А тут дружба АТБ и Райфа, поглядим насколько она будет долгой и плодотворной :)
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 09:26

Женщина за столом сотрудник не АТБ а райфа.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:12

  Flamingo написав:Женщина за столом сотрудник не АТБ а райфа.

Вы ж раньше грили, что АТБ. Райф совсем уже что ли? За что такому работнику зарплату платить, если он весь день ничего не делает? Похоже, что гнилой проект.
Из разговора с ней я понял, что она из АТБ, т.к. ничего не знает. При этом всячески подчеркивала, что это не скидочные карты. А если НБУ разберется, как они при этом с персональными данными и БТ работают, то вставит Райфу клизму.
newbie
 
Повідомлень: 6407
З нами з: 22.06.15
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