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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 798799800801>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:12

  Vorlon написав:
  Ромасик написав:На сколько я понимаю, Ще наливают по основной карте, а по карте АТБ ще не наливают. Хотя счет один.

Вы серьёзно думаете что я вру? Если говорю, что у меня наливают?
К чему тут ваше ИМХО, если уже есть практика?


ну практика какая-то зависящая,
у меня две карты на одном счету, и тоже не наливают
и в отделении говорят однозначно что или Ще,или АТБ

а еще пришла смс что карта ждет, а она уже не ждет, так как другая была выдана, сказали "в порядке вещей" такое что ошибочно пришла
так что как-то оно по-разному работает или срабатывает
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:19

В Киеве нормальные ценники повесили по всему магазину.
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demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:29

  demichh написав:В Киеве нормальные ценники повесили по всему магазину.
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о, дело будет!
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:36

Re: Райффайзен Банк Аваль

demichh написав:В Киеве нормальные ценники повесили по всему магазину.
Зображення
Уже и в магазах представителей банка посадили.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:23

  unknownurl написав:
demichh написав:В Киеве нормальные ценники повесили по всему магазину.
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Уже и в магазах представителей банка посадили.

а до ЛЬвова ця модна штучка ніяк не доїде ((
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:36

Re: Райффайзен Банк Аваль

Вангую, карта пойдет в массы. даже на форуме вызвала оживление)))

наблюдаем кол-во пользователей карт Аваля - сейчас около 2 млн, правильно?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:42

  Shaman написав:Вангую, карта пойдет в массы. даже на форуме вызвала оживление)))

наблюдаем кол-во пользователей карт Аваля - сейчас около 2 млн, правильно?


якщо народ "пронюхає" і аваль підсуєтиться щоб в будь-якому задрипанську можна було получити цю карту - плакав мегапрорив монобанди в 3М клієнтів :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:48

  Flamingo написав: Мой фэйл. За столом Аваля сидел сотрудник Аваля.

Ладно, пусть будет так. Я сегодня не успел с ней поговорить. Когда заходил в магазин, она еще сидела, когда уходил, уже слиняла.
Так что посоветуете, брать эту карту? Какие там могут быть подводные камни? Хочется меньше привязываться к Райфу с его заморочками. Ни для чего, кроме АТБ карта не нужна. Очень желателен бесплатный р2р вход-выход с нее. Аппликуха в нагрузку не сильно устраивает. Ну в общем, как народ оценивает? Пока тут вроде был только один отзыв и тот негативный.
Востаннє редагувалось newbie в Чет 03 чер, 2021 21:59, всього редагувалось 2 разів.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:55

  Shaman написав:Вангую, карта пойдет в массы. даже на форуме вызвала оживление)))

Консультант второй день читает книжку и никто к ней не подходит. А из рекламного листка на кассе мало что понятно. Только то, что нужно обратиться к консультанту или в отделение банка. При этом из инструментов у консультанта только мобильный телефон.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 22:05

  newbie написав:
  Flamingo написав: Мой фэйл. За столом Аваля сидел сотрудник Аваля.

Ладно, пусть будет так. Я сегодня не успел с ней поговорить, когда заходил в магазин, она еще сидела, когда уходил, уже слиняла.
Так что посоветуете, брать эту карту? Какие там могут быть подводные камни? Хочется меньше привязываться к Райфу с его заморочками. Ни для чего, кроме АТБ карта не нужна. Очень желателен бесплатный вход-выход с нее. Аппликуха в нагрузку не сильно устраивает. Ну в общем, как народ оценивает? Пока тут вроде был только один отзыв и тот негативный.

Я не знаю ваших потребностей. Я уже писал мой Имхо - карта удобна тем кто бывает в атб часто и покупает 2-5 позиций максимум. Тогда можно легко отделить мух от котлет ( сыречь акционный и не акционный товар) и оплатить их в два приема - один атб картой, второй тем чем это выгодно вам. При покупке телеги имхо - миссия невыполнима. Если вы не приемлете лишнюю аппку конечно будет сложнее (я пополняю карту через аппку стоя у кассы именно на сумму покупки). Значит надо будет заводить заранее лишнее с запасом. Для меня это хуже чем лишняя аппка. Привык чтобы в конкретном месте была именно сумма сколько мне надо и не больше.
С другой стороны имхо карта нужна если вы таки часто бываете в АТБ. Если вам надо будет пересиливать себя и специально менять маршруты чтобы туда попасть - карта того не стоит. Повторюсь карта может стать удобной добавкой если вы часто покупаете в атб, но не много позиций за раз. Во всех других случаях (вы покупаете много разного товара, вы покупаете редко в АТБ и т п.) навар от использования карты не компенсирует даже просто умственные затраты чтобы все сделать правильно.
Плюс еще один момент о котором я писал ранее - я наблюдаю, но пока создаётся впечатление что АТБ говнит с ценообразованием, по некоторым товарам то что ранее было просто скидкой сейчас стало скидкой по карте АТБ. То есть по сути это рост цен, а не шаг навстречу. Жду акции на этот товар в сильпо (обычно они были одинаковымм). Вангую что дистрибутор устанавливает дно, но разный ритейлер по разному этим дном пользуется.
Как-то так...
Flamingo
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