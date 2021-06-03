Додано: Чет 03 чер, 2021 22:05

newbie написав: Flamingo написав: Мой фэйл. За столом Аваля сидел сотрудник Аваля. Мой фэйл. За столом Аваля сидел сотрудник Аваля.

Ладно, пусть будет так. Я сегодня не успел с ней поговорить, когда заходил в магазин, она еще сидела, когда уходил, уже слиняла.

Так что посоветуете, брать эту карту? Какие там могут быть подводные камни? Хочется меньше привязываться к Райфу с его заморочками. Ни для чего, кроме АТБ карта не нужна. Очень желателен бесплатный вход-выход с нее. Аппликуха в нагрузку не сильно устраивает. Ну в общем, как народ оценивает? Пока тут вроде был только один отзыв и тот негативный. Ладно, пусть будет так. Я сегодня не успел с ней поговорить, когда заходил в магазин, она еще сидела, когда уходил, уже слиняла.Так что посоветуете, брать эту карту? Какие там могут быть подводные камни? Хочется меньше привязываться к Райфу с его заморочками. Ни для чего, кроме АТБ карта не нужна. Очень желателен бесплатный вход-выход с нее. Аппликуха в нагрузку не сильно устраивает. Ну в общем, как народ оценивает? Пока тут вроде был только один отзыв и тот негативный.

Я не знаю ваших потребностей. Я уже писал мой Имхо - карта удобна тем кто бывает в атб часто и покупает 2-5 позиций максимум. Тогда можно легко отделить мух от котлет ( сыречь акционный и не акционный товар) и оплатить их в два приема - один атб картой, второй тем чем это выгодно вам. При покупке телеги имхо - миссия невыполнима. Если вы не приемлете лишнюю аппку конечно будет сложнее (я пополняю карту через аппку стоя у кассы именно на сумму покупки). Значит надо будет заводить заранее лишнее с запасом. Для меня это хуже чем лишняя аппка. Привык чтобы в конкретном месте была именно сумма сколько мне надо и не больше.С другой стороны имхо карта нужна если вы таки часто бываете в АТБ. Если вам надо будет пересиливать себя и специально менять маршруты чтобы туда попасть - карта того не стоит. Повторюсь карта может стать удобной добавкой если вы часто покупаете в атб, но не много позиций за раз. Во всех других случаях (вы покупаете много разного товара, вы покупаете редко в АТБ и т п.) навар от использования карты не компенсирует даже просто умственные затраты чтобы все сделать правильно.Плюс еще один момент о котором я писал ранее - я наблюдаю, но пока создаётся впечатление что АТБ говнит с ценообразованием, по некоторым товарам то что ранее было просто скидкой сейчас стало скидкой по карте АТБ. То есть по сути это рост цен, а не шаг навстречу. Жду акции на этот товар в сильпо (обычно они были одинаковымм). Вангую что дистрибутор устанавливает дно, но разный ритейлер по разному этим дном пользуется.Как-то так...