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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 798799800801

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 22:21

Спасибо, это уже что-то.
newbie
 
Повідомлень: 6414
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 594 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:43

  newbie написав:
  Flamingo написав: Мой фэйл. За столом Аваля сидел сотрудник Аваля.

Ладно, пусть будет так. Я сегодня не успел с ней поговорить. Когда заходил в магазин, она еще сидела, когда уходил, уже слиняла.
Так что посоветуете, брать эту карту? Какие там могут быть подводные камни? Хочется меньше привязываться к Райфу с его заморочками. Ни для чего, кроме АТБ карта не нужна. Очень желателен бесплатный р2р вход-выход с нее. Аппликуха в нагрузку не сильно устраивает. Ну в общем, как народ оценивает? Пока тут вроде был только один отзыв и тот негативный.


тепреь как появились ценники, жить можно
а стратегия простая - затариваться пакетно по скидкам:
например, красная рыба готовая должна стоить 50-55 грн за 100 грамм, творог - 33-35 за 350, актимель - 12, а лучше 11 и даже 10,50 за бутылку, мидии и прочие икры тоже имеют ставку

все это одинаково все всех супермаркетах и если смотреть по кругу за
Метро
Ашан
АТБ
Сильпо (реже)
и еще реже Новус
на момент в каждую неделю там можно это найти, ну или затариться на месяцок

также номер, что одинаковая молочка в Сильпо Ашане может оказаться (по скидке) дешевле АТБ тоже имеет место быть

ну а карта - 2000 держите и не парьтесь за комис
cohan
 
Повідомлень: 1835
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 134 раз.
 
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  #<1 ... 798799800801
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