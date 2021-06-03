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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:43
тепреь как появились ценники, жить можно
а стратегия простая - затариваться пакетно по скидкам:
например, красная рыба готовая должна стоить 50-55 грн за 100 грамм, творог - 33-35 за 350, актимель - 12, а лучше 11 и даже 10,50 за бутылку, мидии и прочие икры тоже имеют ставку
все это одинаково все всех супермаркетах и если смотреть по кругу за
Метро
Ашан
АТБ
Сильпо (реже)
и еще реже Новус
на момент в каждую неделю там можно это найти, ну или затариться на месяцок
также номер, что одинаковая молочка в Сильпо Ашане может оказаться (по скидке) дешевле АТБ тоже имеет место быть
ну а карта - 2000 держите и не парьтесь за комис
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