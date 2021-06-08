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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 804805806807

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 13:18

Re: Райффайзен Банк Аваль

Больше 10 лет чувак блистал на валютной ветке, набрал себе медалек немеряно..., а тут написал в простой финансовой теме про банк, и сразу выяснилось, что он клинический <вырезано цензурой> 8)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 13:25

guntherhouse777
Так это так и есть

только он не знает как есть. Пусть считает как знает :lol: :lol: :lol:
clash
 
Повідомлень: 517
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 20:34

Вже дві робочі доби в обробці


Вітаююсь, совсіма.

21:30. Баланс нульовий. Транзакція все ще в обробці!

ВО

Хай щастить! На добраніч!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:21

  s0v7a написав:
Вітаюсь, совсіма!

На разі не тільки моя транзакція все ще в обробці, тут таке!

Зображення
Повідомлення на вході в мобільний додаток банка Аваль :cry:

ВО

Хай щастить!



ставте на "счьотчік" тупий банк, буде вам винен два пуди грішів!
greenozon
 
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  #<1 ... 804805806807
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