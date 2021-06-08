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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 чер, 2021 13:18
Re: Райффайзен Банк Аваль
Больше 10 лет чувак блистал на валютной ветке, набрал себе медалек немеряно..., а тут написал в простой финансовой теме про банк, и сразу выяснилось, что он клинический <вырезано цензурой>
Додано: Вів 08 чер, 2021 13:25
guntherhouse777
только он не знает как есть. Пусть считает как знает
Додано: Вів 08 чер, 2021 20:34
Вже дві робочі доби в обробці
Вітаююсь, совсіма.
21:30. Баланс нульовий. Транзакція все ще в обробці!
ВО
Хай щастить! На добраніч!
Додано: Вів 08 чер, 2021 22:21
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