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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 чер, 2021 13:18
Re: Райффайзен Банк Аваль
Больше 10 лет чувак блистал на валютной ветке, набрал себе медалек немеряно..., а тут написал в простой финансовой теме про банк, и сразу выяснилось, что он клинический <вырезано цензурой>
Додано: Вів 08 чер, 2021 13:25
guntherhouse777
только он не знает как есть. Пусть считает как знает
Додано: Вів 08 чер, 2021 20:34
Вже дві робочі доби в обробці
Вітаююсь, совсіма.
21:30. Баланс нульовий. Транзакція все ще в обробці!
ВО
Хай щастить! На добраніч!
Додано: Вів 08 чер, 2021 22:21
Додано: Сер 09 чер, 2021 07:03
Нарешті опрацювали
Вітаююсь, совсіма.
1) Нарешті опрацювали.
2) Комісію знову стягли.
3) Овердрафт погасив.
4) В НБУ пішла скарга:
Тричі мовчазно з великим запізненням після проведення основної операції зʼявлявся овердрафт на моїй пластиковій картці банку Аваль і без мого попередження починалось нарахування відсотків на нього.
Після мого офіційного звернення в банк Аваль за розʼясненням чому з мене взяли комісію за операцію яка в виписці позначена як:
- Безготівковий платіж.A-BANK C2A KYIV;
а комісія, внаслідок якої зʼявивсят овердрафт, як:
- комісія за переказ з картки на картку.
Перша операція була виконана мною як оплата в інтернеті з використанням додаткового захисту картки 3D Secure, що підтверджено листуванням з банком Аваль.
Також офіційно підтверджено, що мене таріфікували за пунктом 11 тарифної таблиці:
який виглядає так:
"Комісія за списання коштів з рахунку при здійсненні переказу Р2Р з картки РБА на іншу картку через сервіси інших банків/провайдерів"
На мій погляд мали тарифікувати за 8 пунктом таблиці:
"Розрахунки в торгівельній мережі за допомогою картки; оплата в мережі інтернет з послугою 3D- Secure".
В першому випадку мені повернули комісію з нарахованими на неї відсотками, хоча я цього і не просив. Та, внаслідок стягнення того повернення коштів на рахунок дружини, з мене знову взяли ту комісію.
Овердрафти погасив миттєво, як тільки дізнався про них.
Прошу Вас визначитись з тим чи правомірно з мене стягнуто комісію.
Прошу Вас забовʼязати банк навести лад в поданні тарифів таким чином, щоб вони не потребували додаткового тлумачення і не вводили клієнтів в оману.
Прошу поширити практику миттєвого повідомлення клієнтів, при виникненні овердрафту на їх рахунках, яку банк Аваль як пораду взяв офіційно в опрацювання. На мій погляд було б гарно просто заборонити нарахування відсотків за овердрафтом без попереднього попередження клієнтів про його виникнення.
ВО
Хай щастить!
Додано: Сер 09 чер, 2021 09:36
таких "борцов за справедливость" много
Додано: Сер 09 чер, 2021 09:46
Вміють же
Вітаююсь, совсіма.
Про овердрафт повідомляти не вміють!
А ось про надходження коштів на рахунок прийшло миттєве пуш повідомлення
То я перерахував кошти на закриття нового овердрафту і вони надійшли!
ВО
Хай щастить!
Додано: Сер 09 чер, 2021 10:03
І на додаток "гарна виписка"
Вітаююсь, совсіма.
Чомусь опрацювання переказу, як і стягнута комісія 08.06.2021 йдуть за виводом інформації в мобільнгому додатку раніше ніж моє попереднє зарахування до 100 грн. у сумі 93,13грн. 07.06.2021
Вибачте, та мабуть в розробників "кривуваті рученята", якщо не можуть вивести історично вірну послідовність операцій! І де час проведення операції?
ВО
Хай щастить!
Додано: Сер 09 чер, 2021 10:51
Re: Райффайзен Банк Аваль
да, разбаловал Корезоид клиентеллу
Додано: Сер 09 чер, 2021 11:01
А банк имеет право расторгнуть деловые отношения с клиентом, не имея на то никаких причин?
Просто потому, что "я так вижу?"
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