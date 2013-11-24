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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 805806807808>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 13:18

Re: Райффайзен Банк Аваль

Больше 10 лет чувак блистал на валютной ветке, набрал себе медалек немеряно..., а тут написал в простой финансовой теме про банк, и сразу выяснилось, что он клинический <вырезано цензурой> 8)
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 13:25

guntherhouse777
Так это так и есть

только он не знает как есть. Пусть считает как знает :lol: :lol: :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 20:34

Вже дві робочі доби в обробці


Вітаююсь, совсіма.

21:30. Баланс нульовий. Транзакція все ще в обробці!

ВО

Хай щастить! На добраніч!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:21

  s0v7a написав:
Вітаюсь, совсіма!

На разі не тільки моя транзакція все ще в обробці, тут таке!

Зображення
Повідомлення на вході в мобільний додаток банка Аваль :cry:

ВО

Хай щастить!



ставте на "счьотчік" тупий банк, буде вам винен два пуди грішів!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 07:03

Нарешті опрацювали


Вітаююсь, совсіма.

1) Нарешті опрацювали.
2) Комісію знову стягли.
3) Овердрафт погасив.
4) В НБУ пішла скарга:

Тричі мовчазно з великим запізненням після проведення основної операції зʼявлявся овердрафт на моїй пластиковій картці банку Аваль і без мого попередження починалось нарахування відсотків на нього.

Після мого офіційного звернення в банк Аваль за розʼясненням чому з мене взяли комісію за операцію яка в виписці позначена як:

- Безготівковий платіж.A-BANK C2A KYIV;

 а комісія, внаслідок якої зʼявивсят овердрафт, як:

- комісія за переказ з картки на картку.

Перша операція була виконана мною як оплата в інтернеті з використанням додаткового захисту картки 3D Secure, що підтверджено листуванням з банком Аваль.

Також офіційно підтверджено, що мене таріфікували за пунктом 11 тарифної таблиці:
https://www.raiffeisen.ua/storage/files ... 032021.pdf
який виглядає так:
"Комісія за списання коштів з рахунку при здійсненні переказу Р2Р з картки РБА на іншу картку через сервіси інших банків/провайдерів"

На мій погляд мали тарифікувати за 8 пунктом таблиці:
"Розрахунки в торгівельній мережі за допомогою картки; оплата в мережі інтернет з послугою 3D- Secure".

В першому випадку мені повернули комісію з нарахованими на неї відсотками, хоча я цього і не просив. Та, внаслідок стягнення того повернення коштів на рахунок дружини, з мене знову взяли ту комісію.

Овердрафти погасив миттєво, як тільки дізнався про них.

Прошу Вас визначитись з тим чи правомірно з мене стягнуто комісію.
Прошу Вас забовʼязати банк навести лад в поданні тарифів таким чином, щоб вони не потребували додаткового тлумачення і не вводили клієнтів в оману.
Прошу поширити практику миттєвого повідомлення клієнтів, при виникненні овердрафту на їх рахунках, яку банк Аваль як пораду взяв офіційно в опрацювання. На мій погляд було б гарно просто заборонити нарахування відсотків за овердрафтом без попереднього попередження клієнтів про його виникнення.

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 09:36

таких "борцов за справедливость" много :lol:
https://nv.ua/ukraine/events/v-zaporozh ... 64681.html
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 09:46

Вміють же


Вітаююсь, совсіма.


Про овердрафт повідомляти не вміють!

А ось про надходження коштів на рахунок прийшло миттєве пуш повідомлення :mrgreen:

То я перерахував кошти на закриття нового овердрафту і вони надійшли!

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 10:03

І на додаток "гарна виписка"


Вітаююсь, совсіма.

Чомусь опрацювання переказу, як і стягнута комісія 08.06.2021 йдуть за виводом інформації в мобільнгому додатку раніше ніж моє попереднє зарахування до 100 грн. у сумі 93,13грн. 07.06.2021

Зображення

Вибачте, та мабуть в розробників "кривуваті рученята", якщо не можуть вивести історично вірну послідовність операцій! І де час проведення операції? :twisted:

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 10:51

Re: Райффайзен Банк Аваль

да, разбаловал Корезоид клиентеллу
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:01

А банк имеет право расторгнуть деловые отношения с клиентом, не имея на то никаких причин?
Просто потому, что "я так вижу?"
guntherhouse777
 
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