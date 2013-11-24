Вітаю, cohan.
Ось яким боком до банку Аваль це повідомлення?
Поспілкуйтесь на цю тему напряму з Александром Вітязем.
Мені здається він буде дуже задоволений
ВО
Хай щастить!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 чер, 2021 11:06
Вітаю, cohan.
Ось яким боком до банку Аваль це повідомлення?
Поспілкуйтесь на цю тему напряму з Александром Вітязем.
Мені здається він буде дуже задоволений
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 09 чер, 2021 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 чер, 2021 11:07
Додано: Сер 09 чер, 2021 11:25
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