RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 805806807808

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:06

  cohan написав:да, разбаловал Корезоид клиентеллу


Вітаю, cohan.

Ось яким боком до банку Аваль це повідомлення?

Поспілкуйтесь на цю тему напряму з Александром Вітязем. :idea:
Мені здається він буде дуже задоволений :mrgreen:

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 09 чер, 2021 11:15, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1616
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2220 раз.
 
Профіль
2
2
10
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:07

  guntherhouse777 написав:А банк имеет право расторгнуть деловые отношения с клиентом, не имея на то никаких причин?
Просто потому, что "я так вижу?"

не знаю нужны ли банку причины, но от расторгнуть без объяснений клиенту--вполне
clash
 
Повідомлень: 519
З нами з: 30.01.21
Подякував: 191 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:25

  guntherhouse777 написав:А банк имеет право расторгнуть деловые отношения с клиентом, не имея на то никаких причин?
Просто потому, что "я так вижу?"

Может, во всяком случае у него нет обязательства объяснять причины - может, финмон, а может Меркурий в Меченосце. И прецеденты есть
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29237
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1222 раз.
Подякували: 7104 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:58

  Vorlon написав:
  emeta написав:Таким образом по карте и скидки по акционным позициям и программа Ще?

Ну разумеется - ёлы-палы, уже несколько раз пишу! Как будто я прикалываюсь. А тут сплошные Фомы неверующие :D

Не налили бонусов Ще только за самую первую операцию покупки в АТБ вечером 30 апреля в день получения и активации карты. Видимо какой-то временной лаг есть для активации программы по карте...

По основной карте отродясь торговых операций не было.


Значит сотрудники в отделении сами не знают условий
Заявляют, что по карте Райф+ есть кешбек ЩЕ, но без скидок, а допка может быть АТБ с дополнительными скидками на акционные товары, но по ней нет программы ЩЕ
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1874
З нами з: 19.03.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 16:37

  emeta написав:
  Vorlon написав:
  emeta написав:Таким образом по карте и скидки по акционным позициям и программа Ще?

Ну разумеется - ёлы-палы, уже несколько раз пишу! Как будто я прикалываюсь. А тут сплошные Фомы неверующие :D

Не налили бонусов Ще только за самую первую операцию покупки в АТБ вечером 30 апреля в день получения и активации карты. Видимо какой-то временной лаг есть для активации программы по карте...

По основной карте отродясь торговых операций не было.


Значит сотрудники в отделении сами не знают условий
Заявляют, что по карте Райф+ есть кешбек ЩЕ, но без скидок, а допка может быть АТБ с дополнительными скидками на акционные товары, но по ней нет программы ЩЕ


те кто писал тарифы в odf - тоже не знают :mrgreen:
cohan
 
Повідомлень: 1891
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 805806807808
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Intento, J і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4836, 4837, 4838
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48374 6173637
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 чер, 2021 15:13
greenozon
Банк Січ 1 ... 39, 40, 41
Модератор » Нед 24 лис, 2013 00:05
405 91215
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 чер, 2021 14:51
cohan
Альфа-Банк 1 ... 9520, 9521, 9522
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95214 11621345
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 чер, 2021 14:10
Ромасик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.