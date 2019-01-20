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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 805806807808

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:06

  cohan написав:да, разбаловал Корезоид клиентеллу


Вітаю, cohan.

Ось яким боком до банку Аваль це повідомлення?

Поспілкуйтесь на цю тему напряму з Александром Вітязем. :idea:
Мені здається він буде дуже задоволений :mrgreen:

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 09 чер, 2021 11:15, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:07

  guntherhouse777 написав:А банк имеет право расторгнуть деловые отношения с клиентом, не имея на то никаких причин?
Просто потому, что "я так вижу?"

не знаю нужны ли банку причины, но от расторгнуть без объяснений клиенту--вполне
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:25

  guntherhouse777 написав:А банк имеет право расторгнуть деловые отношения с клиентом, не имея на то никаких причин?
Просто потому, что "я так вижу?"

Может, во всяком случае у него нет обязательства объяснять причины - может, финмон, а может Меркурий в Меченосце. И прецеденты есть
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:58

  Vorlon написав:
  emeta написав:Таким образом по карте и скидки по акционным позициям и программа Ще?

Ну разумеется - ёлы-палы, уже несколько раз пишу! Как будто я прикалываюсь. А тут сплошные Фомы неверующие :D

Не налили бонусов Ще только за самую первую операцию покупки в АТБ вечером 30 апреля в день получения и активации карты. Видимо какой-то временной лаг есть для активации программы по карте...

По основной карте отродясь торговых операций не было.


Значит сотрудники в отделении сами не знают условий
Заявляют, что по карте Райф+ есть кешбек ЩЕ, но без скидок, а допка может быть АТБ с дополнительными скидками на акционные товары, но по ней нет программы ЩЕ
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 16:37

  emeta написав:
  Vorlon написав:
  emeta написав:Таким образом по карте и скидки по акционным позициям и программа Ще?

Ну разумеется - ёлы-палы, уже несколько раз пишу! Как будто я прикалываюсь. А тут сплошные Фомы неверующие :D

Не налили бонусов Ще только за самую первую операцию покупки в АТБ вечером 30 апреля в день получения и активации карты. Видимо какой-то временной лаг есть для активации программы по карте...

По основной карте отродясь торговых операций не было.


Значит сотрудники в отделении сами не знают условий
Заявляют, что по карте Райф+ есть кешбек ЩЕ, но без скидок, а допка может быть АТБ с дополнительными скидками на акционные товары, но по ней нет программы ЩЕ


те кто писал тарифы в odf - тоже не знают :mrgreen:
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:23

нарешті столічниє новссті долетіли до маленького львівського містечка :)

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але обіцяної аваль-тітоньки ще нема... (
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:14

  greenozon написав:нарешті столічниє новссті долетіли до маленького львівського містечка :)

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але обіцяної аваль-тітоньки ще нема... (


бывают и дяденьки, молодые
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 22:35

  cohan написав:да, разбаловал Корезоид клиентеллу

Не то слово. Кто ж думал, что такие последствия будут
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 23:27

Re: Райффайзен Банк Аваль

Отримайте 10% кешбеку за покупки із карткою «100 днів» чи «Хочу-картка» від Райфу.
Як скористатися пропозицією?
Із 11 червня по 13 липня 2021р. оформіть кредитну картку «Хочу-картка» або «100 днів» у Райфі;
16-18 липня сплачуйте за покупки в торговій мережі включно та отримуйте кешбек* в розмірі 10% (максимальна сума 500 грн) від вашої суми операцій оплати карткою в національній валюті.
Смущает "16-18 липня" (это всего три дня)
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 07:38

  Golf_streem написав:Смущает "16-18 липня" (это всего три дня)


такое в Авале в порядке вещей, хорошо хоть вообще не один день с смс уведомлением что "пора"
cohan
 
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