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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 чер, 2021 11:06
Востаннє редагувалось s0v7a
в Сер 09 чер, 2021 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 11:07
guntherhouse777 написав:
А банк имеет право расторгнуть деловые отношения с клиентом, не имея на то никаких причин?
Просто потому, что "я так вижу?"
не знаю нужны ли банку причины, но от расторгнуть без объяснений клиенту--вполне
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Додано: Сер 09 чер, 2021 11:25
guntherhouse777 написав:
А банк имеет право расторгнуть деловые отношения с клиентом, не имея на то никаких причин?
Просто потому, что "я так вижу?"
Может, во всяком случае у него нет обязательства объяснять причины - может, финмон, а может Меркурий в Меченосце. И прецеденты есть
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Faceless
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Додано: Сер 09 чер, 2021 15:58
Vorlon написав: emeta написав:
Таким образом по карте и скидки по акционным позициям и программа Ще?
Ну разумеется - ёлы-палы, уже несколько раз пишу! Как будто я прикалываюсь. А тут сплошные Фомы неверующие
Не налили бонусов Ще только за самую первую операцию покупки в АТБ вечером 30 апреля в день получения и активации карты. Видимо какой-то временной лаг есть для активации программы по карте...
По основной карте отродясь торговых операций не было.
Значит сотрудники в отделении сами не знают условий
Заявляют, что по карте Райф+ есть кешбек ЩЕ, но без скидок, а допка может быть АТБ с дополнительными скидками на акционные товары, но по ней нет программы ЩЕ
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emeta
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Додано: Сер 09 чер, 2021 16:37
emeta написав: Vorlon написав: emeta написав:
Таким образом по карте и скидки по акционным позициям и программа Ще?
Ну разумеется - ёлы-палы, уже несколько раз пишу! Как будто я прикалываюсь. А тут сплошные Фомы неверующие
Не налили бонусов Ще только за самую первую операцию покупки в АТБ вечером 30 апреля в день получения и активации карты. Видимо какой-то временной лаг есть для активации программы по карте...
По основной карте отродясь торговых операций не было.
Значит сотрудники в отделении сами не знают условий
Заявляют, что по карте Райф+ есть кешбек ЩЕ, но без скидок, а допка может быть АТБ с дополнительными скидками на акционные товары, но по ней нет программы ЩЕ
те кто писал тарифы в odf - тоже не знают
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cohan
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greenozon
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Додано: Чет 10 чер, 2021 10:14
бывают и дяденьки, молодые
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cohan
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Додано: Чет 10 чер, 2021 22:35
cohan написав:
да, разбаловал Корезоид клиентеллу
Не то слово. Кто ж думал, что такие последствия будут
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 23:27
Отримайте 10% кешбеку за покупки із карткою «100 днів» чи «Хочу-картка» від Райфу.
Як скористатися пропозицією?
Із 11 червня по 13 липня 2021р. оформіть кредитну картку «Хочу-картка» або «100 днів» у Райфі;
16-18 липня сплачуйте за покупки в торговій мережі включно та отримуйте кешбек* в розмірі 10% (максимальна сума 500 грн) від вашої суми операцій оплати карткою в національній валюті.
Смущает "16-18 липня" (это всего три дня)
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Golf_streem
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Додано: Суб 12 чер, 2021 07:38
Golf_streem написав:
Смущает "16-18 липня" (это всего три дня)
такое в Авале в порядке вещей, хорошо хоть вообще не один день с смс уведомлением что "пора"
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cohan
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