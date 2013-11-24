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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 806807808809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:49

Банк сьогодні надіслав листа


Вітаюсь совсіма!
Щось починають таки визнавати!
---------------------------------------------------------
Raiffeisen Bank Aval Info

12:02 (4 часа назад)

кому: я

Доброго дня, шановний Володимир!
Проведення платежів в інтернеті, в тому числі операцій з переказу грошових коштів, відбуваються з використання сервісу 3D-secure, якщо сайт на якому проходить операція підтримує сервіс 3D-secure.
Пункт тарифів «Розрахунки в торгівельній мережі за допомогою картки; оплата в мережі інтернет з послуг 3D- Secure - безкоштовно» не говорить про те, що операції з переказу коштів проходять без комісії. Вами була проведена операція через сервіси іншого провайдера по перерахуванню коштів з карти Райффайзен на карту іншого банку. Дані операції тарифікуються згідно іншого пункту тарифів «Комісія за списання коштів з Рахунку при здійсненні переказу Р2Р з картки РБА на іншу картку через сервіси других банків / провайдерів - 1% + 5 грн».
Переказ був зроблений саме з карти Банку, а яким чином цю операцію обробляє банк одержувача, зарахуванням на рахунок або на карту, ми на жаль контролювати не можемо.
Дякуємо, що звернули увагу на такий нюанс. Ми зазначимо уточнення в тарифи, щоб в подальшому не виникало додаткових питань.
З повагою,
@RaifHelp
_____________________________
Інформаційний центр (цілодобово):
0 800 500 500 (безкоштовно по Україні зі стаціонарних та мобільних телефонів)
+38044 490 88 88 (для дзвінків з-за кордону, безкоштовно для Київських міських номерів)
521 (безкоштовно для абонентів Vodafone) та (068) 490-08-88- Київстар
---------------------------------------------------------

ВО

s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:58

Моя відповідь


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12:42 (4 часа назад)

кому: Raiffeisen
Вітаю, банк Аваль.

До чого ця відповідь?

Вибачте, та вирішення цього питання вже перенесено на рівень НБУ!

Повторюю свою точку зору!

Ось 12 пункт тарифної таблиці:
Перекази та платежі в системі інтернет банкінг “Raiffeisen Online”
друга і третя строчки:
- Р2Р перекази - зарахування на картки Банку,
- Р2Р перекази на картки інших банків.

Це дійсно P2P переказ і також в інтернеті, без усілякого використання 3D Secure!

Оплата в інтернеті, як було подано банком, який проводив стягнення, була за технологією C2A, яка повністю підпадає під дію пункту 8 тарифної таблиці!

До речі. Не погано було б банку навчитись оцінювати величину додаткової комісії в момент отримання запиту на лукап код. Ви ж довели що знаєте код операції за яким проводиться стягнення в момент надання мені того коду. І якщо запрошених коштів разом з комісією недостатньо просто давайте отлуп - недостатньо коштів, а не мудруйте по два робочих дня з ручною обробкою тих операцій, внаслідок чого виникають неочікувані овердрафти без повідомлення.

Зараз я від банка, очікую тільки повідомлення про прийняту на розгляд пропозицію, якнайшвидшого інформування клієнтів про виникнення овердрафту на рахунках клієнтів. Згідно з запросу в попередньому письмі максимальна дата відповіді 17 червня.

З повагою, Володимир.
-----------------------------------------------------

ВО

PS
НБУ надав мені реэстраціонний номер звернення по Лінії Захисту прав споживачів
від 9 червня 2021 року.
Максимальний термін розгляду 30 діб.

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:31

Re: Райффайзен Банк Аваль

Оплата в інтернеті, як було подано банком, який проводив стягнення, була за технологією C2A, яка повністю підпадає під дію пункту 8 тарифної таблиці!

если не ошибаюсь у А-банки СЭП проходит как покупка :lol: :lol: :lol:
нормальный такой аргумент однако :lol:
clash
 
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