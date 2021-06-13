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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 чер, 2021 15:49
Банк сьогодні надіслав листа
Вітаюсь совсіма!
Щось починають таки визнавати!
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Raiffeisen Bank Aval Info
12:02 (4 часа назад)
кому: я
Доброго дня, шановний Володимир!
Проведення платежів в інтернеті, в тому числі операцій з переказу грошових коштів, відбуваються з використання сервісу 3D-secure, якщо сайт на якому проходить операція підтримує сервіс 3D-secure.
Пункт тарифів «Розрахунки в торгівельній мережі за допомогою картки; оплата в мережі інтернет з послуг 3D- Secure - безкоштовно» не говорить про те, що операції з переказу коштів проходять без комісії. Вами була проведена операція через сервіси іншого провайдера по перерахуванню коштів з карти Райффайзен на карту іншого банку. Дані операції тарифікуються згідно іншого пункту тарифів «Комісія за списання коштів з Рахунку при здійсненні переказу Р2Р з картки РБА на іншу картку через сервіси других банків / провайдерів - 1% + 5 грн».
Переказ був зроблений саме з карти Банку, а яким чином цю операцію обробляє банк одержувача, зарахуванням на рахунок або на карту, ми на жаль контролювати не можемо.
Дякуємо, що звернули увагу на такий нюанс. Ми зазначимо уточнення в тарифи, щоб в подальшому не виникало додаткових питань.
З повагою,
@RaifHelp
_____________________________
Інформаційний центр (цілодобово):
0 800 500 500 (безкоштовно по Україні зі стаціонарних та мобільних телефонів)
+38044 490 88 88 (для дзвінків з-за кордону, безкоштовно для Київських міських номерів)
521 (безкоштовно для абонентів Vodafone) та (068) 490-08-88- Київстар
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ВО
Додано: Пон 14 чер, 2021 15:58
Моя відповідь
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12:42 (4 часа назад)
кому: Raiffeisen
Вітаю, банк Аваль.
До чого ця відповідь?
Вибачте, та вирішення цього питання вже перенесено на рівень НБУ!
Повторюю свою точку зору!
Ось 12 пункт тарифної таблиці:
Перекази та платежі в системі інтернет банкінг “Raiffeisen Online”
друга і третя строчки:
- Р2Р перекази - зарахування на картки Банку,
- Р2Р перекази на картки інших банків.
Це дійсно P2P переказ і також в інтернеті, без усілякого використання 3D Secure!
Оплата в інтернеті, як було подано банком, який проводив стягнення, була за технологією C2A, яка повністю підпадає під дію пункту 8 тарифної таблиці!
До речі. Не погано було б банку навчитись оцінювати величину додаткової комісії в момент отримання запиту на лукап код. Ви ж довели що знаєте код операції за яким проводиться стягнення в момент надання мені того коду. І якщо запрошених коштів разом з комісією недостатньо просто давайте отлуп - недостатньо коштів, а не мудруйте по два робочих дня з ручною обробкою тих операцій, внаслідок чого виникають неочікувані овердрафти без повідомлення.
Зараз я від банка, очікую тільки повідомлення про прийняту на розгляд пропозицію, якнайшвидшого інформування клієнтів про виникнення овердрафту на рахунках клієнтів. Згідно з запросу в попередньому письмі максимальна дата відповіді 17 червня.
З повагою, Володимир.
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ВО
PS
НБУ надав мені реэстраціонний номер звернення по Лінії Захисту прав споживачів
від 9 червня 2021 року.
Максимальний термін розгляду 30 діб.
Хай щастить!
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:31
Re: Райффайзен Банк Аваль
если не ошибаюсь у А-банки СЭП проходит как покупка
нормальный такой аргумент однако
Додано: Пон 14 чер, 2021 17:16
Вітаю, clash.
Я не знаю, як воно там пороблено в А-банку, то мабуть відноситься до банківської таємниці, та якби я те робив, то так і зробив би стягнення на користь рахунку. Бо в цьому випадку і рахунки без картки закриті, так і картки закриті, бо мають під собою ще й карткові рахуни.
До речі P2P не тільки переказ з картки на картку, можно ще роздивитись переказ наприклад з рахунку на рахунок. То теж рівноправні піри.
Не треба все загалом при переказі з картки на картку зводити до технології Р2Р!
Наприклад переказ с карткового рахунку на картковий рахунок через СЕП НБУ (сторонній комплекс) Ви ж не будете відносити до P2P, а по факту то переказ між картками!
ВО
Хай щастить!
Додано: Пон 14 чер, 2021 17:27
Оно еще и не видит разницы между переводом с карты на карту и со счета на счет
Додано: Пон 14 чер, 2021 17:28
Між картками - то Р2Р за визначенням.
Між рахунками (в тому числі картковими) - це переказ саме між рахунками, і не є переказом між картками, бо МПС тут не задіяна
Додано: Пон 14 чер, 2021 17:53
Re: Райффайзен Банк Аваль
ну тут, кстати, А-банку ещё журить можно, шо фигню всякую пишут
не одной же Вальке страдать
Додано: Пон 14 чер, 2021 17:55
Додано: Пон 14 чер, 2021 17:57
Вітаю, Faceless.
А оплата в інтернеті в магазині з картки (інтернет-еквайрінг), здається теж проходить за допомогою МПС, і в декого з прямим зарахуванням на картку. Якось Ви тут P2P не бачите...
ВО
PS
У Вас під аватарою стоїть Модератор! Ви розумієте що Ваші посилання можно розглядати як офіційну позицію порталу finence.ua. Мені здається Ваша балакучість може привести до набажанних наслідків! Як ми не маємо права обговорювати модерацію, так і Ви не можете з ніком з підписом Модератор виказувати свій особистий погляд на відкритому загалі!
Хай щастить!
Додано: Пон 14 чер, 2021 18:02
Re: Райффайзен Банк Аваль
Райфу надо было написать, что мы не виноваты и MCC-код перевода выставил им А-Банк Что фактически и правда
ps А НБУ отправит в суд. Запасайтесь попкорном, коллеги)
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