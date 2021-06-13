Додано: Пон 14 чер, 2021 15:58



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12:42 (4 часа назад)



кому: Raiffeisen

Вітаю, банк Аваль.



До чого ця відповідь?



Вибачте, та вирішення цього питання вже перенесено на рівень НБУ!



Повторюю свою точку зору!



Ось 12 пункт тарифної таблиці:

Перекази та платежі в системі інтернет банкінг “Raiffeisen Online”

друга і третя строчки:

- Р2Р перекази - зарахування на картки Банку,

- Р2Р перекази на картки інших банків.



Це дійсно P2P переказ і також в інтернеті, без усілякого використання 3D Secure!



Оплата в інтернеті, як було подано банком, який проводив стягнення, була за технологією C2A, яка повністю підпадає під дію пункту 8 тарифної таблиці!



До речі. Не погано було б банку навчитись оцінювати величину додаткової комісії в момент отримання запиту на лукап код. Ви ж довели що знаєте код операції за яким проводиться стягнення в момент надання мені того коду. І якщо запрошених коштів разом з комісією недостатньо просто давайте отлуп - недостатньо коштів, а не мудруйте по два робочих дня з ручною обробкою тих операцій, внаслідок чого виникають неочікувані овердрафти без повідомлення.



Зараз я від банка, очікую тільки повідомлення про прийняту на розгляд пропозицію, якнайшвидшого інформування клієнтів про виникнення овердрафту на рахунках клієнтів. Згідно з запросу в попередньому письмі максимальна дата відповіді 17 червня.



З повагою, Володимир.

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ВО



PS

НБУ надав мені реэстраціонний номер звернення по Лінії Захисту прав споживачів

від 9 червня 2021 року.

Максимальний термін розгляду 30 діб.



Хай щастить!