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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 чер, 2021 18:04
Да нах такого модератора
с одним идиотом не может справиться
только медали может продавать за сало
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Додано: Пон 14 чер, 2021 18:24
s0v7a написав: Faceless написав: s0v7a написав:
Не треба все загалом при переказі з картки на картку зводити до технології Р2Р!
Наприклад переказ с карткового рахунку на картковий рахунок через СЕП НБУ (сторонній комплекс) Ви ж не будете відносити до P2P, а по факту то переказ між картками!
Хай щастить!
Між картками - то Р2Р за визначенням.
Між рахунками (в тому числі картковими) - це переказ саме між рахунками, і не є переказом між картками, бо МПС тут не задіяна
Вітаю, Faceless.
А оплата в інтернеті в магазині з картки (інтернет-еквайрінг), здається теж проходить за допомогою МПС, і в декого з прямим зарахуванням на картку. Якось Ви тут P2P не бачите...
ВО
PS
У Вас під аватарою стоїть Модератор! Ви розумієте що Ваші посилання можно розглядати як офіційну позицію порталу finence.ua. Мені здається Ваша балакучість може привести до набажанних наслідків! Як ми не маємо права обговорювати модерацію, так і Ви не можете з ніком з підписом Модератор виказувати свій особистий погляд на відкритому загалі!
Хай щастить!
Типова оплата в магазині не є переказом з картки на картку, і ніяк не є Р2Р. В тих випадках, коли термінал налаштовано саме як Р2Р переказ (наприклад, накладений платіж, що не операцією покупки) то й проходить воно як Р2Р переказ, з усіма відповідними наслідками.
P.S. Свою власну думку я вільно можу викладати, і жодним документом вона не прирівнюється до офіційної позиції порталу, я не прес-секретар. То ж не варто так хвилюватися
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Faceless
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