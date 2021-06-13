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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 807808809810

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:50

  Faceless написав:...
P.S. Свою власну думку я вільно можу викладати, і жодним документом вона не прирівнюється до офіційної позиції порталу, я не прес-секретар. То ж не варто так хвилюватися


  Faceless написав:
  guntherhouse777 написав:А банк имеет право расторгнуть деловые отношения с клиентом, не имея на то никаких причин?
Просто потому, что "я так вижу?"

Может, во всяком случае у него нет обязательства объяснять причины - может, финмон, а может Меркурий в Меченосце. И прецеденты есть



Faceless.

А я ось якось хвилююсь, коли від Вас йдуть прямі натяки на неадекватність баковської установи!

ВО

PS
Та то таке, ми з Вами вже втретэ царапоэмось. А я цього не хочу.
Тому в недруги!
Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:54

  s0v7a написав:Тому в недруги!

А нема такой медали: Недруг s0v7a?!
Думаю это будет особый статус свинорыла -- настойчивый ;@)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:01

  Amethyst написав:
  s0v7a написав:Тому в недруги!

А нема такой медали: Недруг s0v7a?!


Amethyst.

Аметісте, а хто Вам заважає мене просто додати в Недруги?

Ви в мене там побули, я пояснив чому Вас з відтіля вивів.

У Вас є всі можливості позбутися моїх дописів!

Та здається тут знову йде якийсь накал.

Якщо банк мене знову не потурбує, я не буду заходити на цю гілку до 17 червня.

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:07

  s0v7a написав:
Якщо банк мене знову не потурбує, я не буду заходити на цю гілку до 17 червня.
Хай щастить!

Расходимся.
Следующая серия этого юмористического шоу - только в четверг
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:15

  s0v7a написав:Аметісте, а хто Вам заважає мене просто додати в Недруги?

Для меня никакой форумчанин не может быть недругом.
Все мы братья, но разные, с разными тараканами в голове. Эт нормально :)

Я вам предлагаю выяснить у Вали чо это она ввела комисс за обслуживание сторонним р2р.
Ведь р2р-услугу предоставляет МПС и та сторона, которая тянет с Вали, Валя только предоставляет средства, причем средства клиента.
Подобные комисс (именно за сторонний р2р, с дебеток) берет #зеленелайно, ощАд, Тася, Пумба. Как-бы не самая лучшая компания !
Вот разберитесь, плииз, с этим моментом :wink:
Amethyst
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