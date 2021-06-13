Faceless.
А я ось якось хвилююсь, коли від Вас йдуть прямі натяки на неадекватність баковської установи!
ВО
PS
Та то таке, ми з Вами вже втретэ царапоэмось. А я цього не хочу.
Тому в недруги!
Хай щастить!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 чер, 2021 18:50
Faceless.
А я ось якось хвилююсь, коли від Вас йдуть прямі натяки на неадекватність баковської установи!
ВО
PS
Та то таке, ми з Вами вже втретэ царапоэмось. А я цього не хочу.
Тому в недруги!
Хай щастить!
Додано: Пон 14 чер, 2021 18:54
Додано: Пон 14 чер, 2021 19:01
Amethyst.
Аметісте, а хто Вам заважає мене просто додати в Недруги?
Ви в мене там побули, я пояснив чому Вас з відтіля вивів.
У Вас є всі можливості позбутися моїх дописів!
Та здається тут знову йде якийсь накал.
Якщо банк мене знову не потурбує, я не буду заходити на цю гілку до 17 червня.
ВО
Хай щастить!
Додано: Пон 14 чер, 2021 19:07
Додано: Пон 14 чер, 2021 19:15
Для меня никакой форумчанин не может быть недругом.
Все мы братья, но разные, с разными тараканами в голове. Эт нормально
Я вам предлагаю выяснить у Вали чо это она ввела комисс за обслуживание сторонним р2р.
Ведь р2р-услугу предоставляет МПС и та сторона, которая тянет с Вали, Валя только предоставляет средства, причем средства клиента.
Подобные комисс (именно за сторонний р2р, с дебеток) берет #зеленелайно, ощАд, Тася, Пумба. Как-бы не самая лучшая компания !
Вот разберитесь, плииз, с этим моментом
Додано: Пон 14 чер, 2021 21:27
Re: Райффайзен Банк Аваль
Шо с сигнатурами делаем, в морг?
Додано: Пон 14 чер, 2021 21:31
с"проходит" я явно погорячился) но там на каком-то этапе чёт такое пишет
Додано: Пон 14 чер, 2021 21:33
Re: Райффайзен Банк Аваль
То есть бред, который пишет это - остается, а простая констатация факта оно даже не понимает разницы между переводами между картами и счетами - удаляется? Тогда чего уж мелочится - давайте будем блокировать всех кому надоело бред этот тут читать - и проблем не будет, и все на ветке будет фиолетово...
Додано: Вів 15 чер, 2021 00:34
Re: Райффайзен Банк Аваль
Думаю, доцільно створити нову тему,
бо цю тему, схоже - уже не врятувати
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