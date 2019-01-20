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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 чер, 2021 15:24
Vorlon написав: Ромасик написав:
На сколько я понимаю, Ще наливают по основной карте, а по карте АТБ ще не наливают. Хотя счет один.
Вы серьёзно думаете что я вру? Если говорю, что у меня наливают?
К чему тут ваше ИМХО, если уже есть практика?
подтверждаю, Ще по карте АТБ, подключенной к з/п рах+, НЕ начисляются.
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Ромасик
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Додано: Сер 16 чер, 2021 15:50
Вітаюсь совсіма.
Сьогодні прийшло пиьмо.
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Raiffeisen Bank Aval Info
12:16 (4 часа назад)
кому: я
Доброго дня, шановний Володимир!
Ми вдячні за Ваш відгук. Нам дуже важливо отримувати зворотній зв’язок від клієнтів . Банк розглядатиме можливість реалізації функціоналу інформування про виникнення овердрафту по дебетним рахункам клієнтів. А також, вже зараз ми працюємо над тим, щоб уникнути виникнення таких овердрафтів в майбутньому.
Сподіваємось на розуміння.
З повагою,
@RaifHelp
_____________________________
Інформаційний центр (цілодобово):
0 800 500 500 (безкоштовно по Україні зі стаціонарних та мобільних телефонів)
+38044 490 88 88 (для дзвінків з-за кордону, безкоштовно для Київських міських номерів)
521 (безкоштовно для абонентів Vodafone) та (068) 490-08-88- Київстар
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ВО
Хай щастить!
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Додано: Сер 16 чер, 2021 16:33
Ромасик написав:
Ще по карте АТБ, подключенной к з/п рах+, НЕ начисляются.
Чудеса! У меня продолжают стабильно начисляться без изменений, хотя там копейки конечно же...
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Додано: Сер 16 чер, 2021 19:26
s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.
Сьогодні прийшло пиьмо.
----------------------------------------------------
Raiffeisen Bank Aval Info
12:16 (4 часа назад)
кому: я
Доброго дня, шановний Володимир!
Ми вдячні за Ваш відгук. Нам дуже важливо отримувати зворотній зв’язок від клієнтів . Банк розглядатиме можливість реалізації функціоналу інформування про виникнення овердрафту по дебетним рахункам клієнтів. А також, вже зараз ми працюємо над тим, щоб уникнути виникнення таких овердрафтів в майбутньому.
Сподіваємось на розуміння.
З повагою,
@RaifHelp
_____________________________
Інформаційний центр (цілодобово):
0 800 500 500 (безкоштовно по Україні зі стаціонарних та мобільних телефонів)
+38044 490 88 88 (для дзвінків з-за кордону, безкоштовно для Київських міських номерів)
521 (безкоштовно для абонентів Vodafone) та (068) 490-08-88- Київстар
----------------------------------------------------
ВО
Хай щастить!
я правильно розумию, что второй раз Вас таки взули и перешли на просто отписки, без возврата денег?
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cohan
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Додано: Сер 16 чер, 2021 19:37
cohan написав:
я правильно розумию, что второй раз Вас таки взули и перешли на просто отписки, без возврата денег?
На первый раз - сжалились над юродивым, вернули. Пожалели убогого за его скандальность и токсичность.
На второй раз - пишут стандартные отписки.
А что ещё с ним делать, если человек читать не умеет ?
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mustbe
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Додано: Сер 16 чер, 2021 20:16
mustbe написав: cohan написав:
я правильно розумию, что второй раз Вас таки взули и перешли на просто отписки, без возврата денег?
На первый раз - сжалились над юродивым, вернули. Пожалели убогого за его скандальность и токсичность.
На второй раз - пишут стандартные отписки.
А что ещё с ним делать, если человек читать не умеет ?
на третій раз закриють рахунки і пошлють на вулицю
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greenozon
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Додано: Сер 16 чер, 2021 20:19
greenozon написав: mustbe написав: cohan написав:
я правильно розумию, что второй раз Вас таки взули и перешли на просто отписки, без возврата денег?
На первый раз - сжалились над юродивым, вернули. Пожалели убогого за его скандальность и токсичность.
На второй раз - пишут стандартные отписки.
А что ещё с ним делать, если человек читать не умеет ?
на третій раз закриють рахунки і пошлють на вулицю
Не, это же сферический олень, зачем его выгонять.
Будут просто брить
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mustbe
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Додано: Чет 17 чер, 2021 09:52
Amethyst написав:
Я вам предлагаю выяснить у Вали чо это она ввела комисс за обслуживание сторонним р2р. Ведь р2р-услугу предоставляет МПС и та сторона, которая тянет с Вали, Валя только предоставляет средства, причем средства клиента.
Какая разница чьи? Увод денег с корсчета. И не важно каким образом. Если бы банк сам предоставлял эту услугу, он бы взял за нее комиссию. Опять же интерчейндж. В общем придумать за что можно.
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newbie
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Додано: Чет 17 чер, 2021 10:55
newbie написав: Amethyst написав:
Я вам предлагаю выяснить у Вали чо это она ввела комисс за обслуживание сторонним р2р. Ведь р2р-услугу предоставляет МПС и та сторона, которая тянет с Вали, Валя только предоставляет средства, причем средства клиента.
Какая разница чьи? Увод денег с корсчета. И не важно каким образом. Если бы банк сам предоставлял эту услугу, он бы взял за нее комиссию. Опять же интерчейндж. В общем придумать за что можно.
да ото ж, как писал в ветке Альфы - фри тянучек не так и много, оказывется
и вопли про Моно это подттверждают )
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cohan
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