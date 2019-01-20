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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 808809810811

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:24

  Vorlon написав:
  Ромасик написав:На сколько я понимаю, Ще наливают по основной карте, а по карте АТБ ще не наливают. Хотя счет один.

Вы серьёзно думаете что я вру? Если говорю, что у меня наливают?
К чему тут ваше ИМХО, если уже есть практика?

подтверждаю, Ще по карте АТБ, подключенной к з/п рах+, НЕ начисляются.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:50

Банк почав працювати над проблемою. Дякую йому за розуміння.


Вітаюсь совсіма.

Сьогодні прийшло пиьмо.
----------------------------------------------------
Raiffeisen Bank Aval Info

12:16 (4 часа назад)

кому: я
Доброго дня, шановний Володимир!
Ми вдячні за Ваш відгук. Нам дуже важливо отримувати зворотній зв’язок від клієнтів . Банк розглядатиме можливість реалізації функціоналу інформування про виникнення овердрафту по дебетним рахункам клієнтів. А також, вже зараз ми працюємо над тим, щоб уникнути виникнення таких овердрафтів в майбутньому.
Сподіваємось на розуміння.
З повагою,
@RaifHelp
_____________________________
Інформаційний центр (цілодобово):
0 800 500 500 (безкоштовно по Україні зі стаціонарних та мобільних телефонів)
+38044 490 88 88 (для дзвінків з-за кордону, безкоштовно для Київських міських номерів)
521 (безкоштовно для абонентів Vodafone) та (068) 490-08-88- Київстар
----------------------------------------------------

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:33

  Ромасик написав: Ще по карте АТБ, подключенной к з/п рах+, НЕ начисляются.

Чудеса! У меня продолжают стабильно начисляться без изменений, хотя там копейки конечно же...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:26

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

Сьогодні прийшло пиьмо.
----------------------------------------------------
Raiffeisen Bank Aval Info

12:16 (4 часа назад)

кому: я
Доброго дня, шановний Володимир!
Ми вдячні за Ваш відгук. Нам дуже важливо отримувати зворотній зв’язок від клієнтів . Банк розглядатиме можливість реалізації функціоналу інформування про виникнення овердрафту по дебетним рахункам клієнтів. А також, вже зараз ми працюємо над тим, щоб уникнути виникнення таких овердрафтів в майбутньому.
Сподіваємось на розуміння.
З повагою,
@RaifHelp
_____________________________
Інформаційний центр (цілодобово):
0 800 500 500 (безкоштовно по Україні зі стаціонарних та мобільних телефонів)
+38044 490 88 88 (для дзвінків з-за кордону, безкоштовно для Київських міських номерів)
521 (безкоштовно для абонентів Vodafone) та (068) 490-08-88- Київстар
----------------------------------------------------

ВО

Хай щастить!


я правильно розумию, что второй раз Вас таки взули и перешли на просто отписки, без возврата денег?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:37

  cohan написав:я правильно розумию, что второй раз Вас таки взули и перешли на просто отписки, без возврата денег?

На первый раз - сжалились над юродивым, вернули. Пожалели убогого за его скандальность и токсичность.
На второй раз - пишут стандартные отписки.
А что ещё с ним делать, если человек читать не умеет ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:16

  mustbe написав:
  cohan написав:я правильно розумию, что второй раз Вас таки взули и перешли на просто отписки, без возврата денег?

На первый раз - сжалились над юродивым, вернули. Пожалели убогого за его скандальность и токсичность.
На второй раз - пишут стандартные отписки.
А что ещё с ним делать, если человек читать не умеет ?


на третій раз закриють рахунки і пошлють на вулицю
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:19

  greenozon написав:
  mustbe написав:
  cohan написав:я правильно розумию, что второй раз Вас таки взули и перешли на просто отписки, без возврата денег?

На первый раз - сжалились над юродивым, вернули. Пожалели убогого за его скандальность и токсичность.
На второй раз - пишут стандартные отписки.
А что ещё с ним делать, если человек читать не умеет ?


на третій раз закриють рахунки і пошлють на вулицю

Не, это же сферический олень, зачем его выгонять.
Будут просто брить
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:52

  Amethyst написав:Я вам предлагаю выяснить у Вали чо это она ввела комисс за обслуживание сторонним р2р. Ведь р2р-услугу предоставляет МПС и та сторона, которая тянет с Вали, Валя только предоставляет средства, причем средства клиента.

Какая разница чьи? Увод денег с корсчета. И не важно каким образом. Если бы банк сам предоставлял эту услугу, он бы взял за нее комиссию. Опять же интерчейндж. В общем придумать за что можно.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:55

  newbie написав:
  Amethyst написав:Я вам предлагаю выяснить у Вали чо это она ввела комисс за обслуживание сторонним р2р. Ведь р2р-услугу предоставляет МПС и та сторона, которая тянет с Вали, Валя только предоставляет средства, причем средства клиента.

Какая разница чьи? Увод денег с корсчета. И не важно каким образом. Если бы банк сам предоставлял эту услугу, он бы взял за нее комиссию. Опять же интерчейндж. В общем придумать за что можно.


да ото ж, как писал в ветке Альфы - фри тянучек не так и много, оказывется

и вопли про Моно это подттверждают )
cohan
 
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