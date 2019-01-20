Додано: Сер 16 чер, 2021 15:50



Вітаюсь совсіма.



Сьогодні прийшло пиьмо.

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Raiffeisen Bank Aval Info



12:16 (4 часа назад)



кому: я

Доброго дня, шановний Володимир!

Ми вдячні за Ваш відгук. Нам дуже важливо отримувати зворотній зв’язок від клієнтів . Банк розглядатиме можливість реалізації функціоналу інформування про виникнення овердрафту по дебетним рахункам клієнтів. А також, вже зараз ми працюємо над тим, щоб уникнути виникнення таких овердрафтів в майбутньому.

Сподіваємось на розуміння.

З повагою,

@RaifHelp

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Інформаційний центр (цілодобово):

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ВО



Хай щастить!