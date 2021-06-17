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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 809810811812

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 01:33

Ребята, пошто на человека накинулись?
пунк 8 тарифов Вали:
Розрахунки в торгівельній мережі за допомогою картки;
оплата в мережі інтернет з послугою 3D- Secure безкоштовно


они сами так эти тарифы неоднозначно написали! сами создали коллизию!

Ещё раз там написано оплата в интернете по которой пришёл 3Д (это может быть например как покупка, так и п2п) они чётко написали что если при оплате в интернете пришёл 3д - значит бесплатно.

вот если не пришёл 3Д - значит п.11
или если Вы делаете п2п например на новой почте через терминал то тоже п.11

а если в инете и приходит 3Д - тут однозначно п8

т.е. если НБУ разберёться как бы не выяснилось что клиентов как минимум с 25 марта неправильно таррифицируют :lol:
вот интересно будет ли тогда Валя возвращать всем не потарифам удержаное?

!А второй вопрос затронутый автором, давно нужно урегулировать законодательно - т.е. если банк не сообщает клиенту всеми доступными ему средствами об овердрафте - то он должен лишаться всяких возможностей требовать/начислять по такому офердрафту какую либо плату!
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:53

  uaprofi написав:Ребята, пошто на человека накинулись?
пунк 8 тарифов Вали:
Розрахунки в торгівельній мережі за допомогою картки;
оплата в мережі інтернет з послугою 3D- Secure безкоштовно


они сами так эти тарифы неоднозначно написали! сами создали коллизию!

Ещё раз там написано оплата в интернете по которой пришёл 3Д (это может быть например как покупка, так и п2п) они чётко написали что если при оплате в интернете пришёл 3д - значит бесплатно.

вот если не пришёл 3Д - значит п.11
или если Вы делаете п2п например на новой почте через терминал то тоже п.11

а если в инете и приходит 3Д - тут однозначно п8

т.е. если НБУ разберёться как бы не выяснилось что клиентов как минимум с 25 марта неправильно таррифицируют :lol:
вот интересно будет ли тогда Валя возвращать всем не потарифам удержаное?

!А второй вопрос затронутый автором, давно нужно урегулировать законодательно - т.е. если банк не сообщает клиенту всеми доступными ему средствами об овердрафте - то он должен лишаться всяких возможностей требовать/начислять по такому офердрафту какую либо плату!


Оплата в интернете и p2p перевод это не одно и тоже. Даже если считать что p2p перевод это оплата и подпадает под пункт 8, то это не значит что пункт 11 не применим, в таком случае применимы оба пункта тарифов, а если бы перевод был в валюте то еще бы и комиссию за конвертацию накинули сверху.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:02

uaprofi вы на досуге почитайте постановы нбу, например :lol:
этак всё переписывать надо :lol:
clash
 
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