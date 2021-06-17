пунк 8 тарифов Вали:
Розрахунки в торгівельній мережі за допомогою картки;
оплата в мережі інтернет з послугою 3D- Secure безкоштовно
они сами так эти тарифы неоднозначно написали! сами создали коллизию!
Ещё раз там написано оплата в интернете по которой пришёл 3Д (это может быть например как покупка, так и п2п) они чётко написали что если при оплате в интернете пришёл 3д - значит бесплатно.
вот если не пришёл 3Д - значит п.11
или если Вы делаете п2п например на новой почте через терминал то тоже п.11
а если в инете и приходит 3Д - тут однозначно п8
т.е. если НБУ разберёться как бы не выяснилось что клиентов как минимум с 25 марта неправильно таррифицируют
вот интересно будет ли тогда Валя возвращать всем не потарифам удержаное?
!А второй вопрос затронутый автором, давно нужно урегулировать законодательно - т.е. если банк не сообщает клиенту всеми доступными ему средствами об овердрафте - то он должен лишаться всяких возможностей требовать/начислять по такому офердрафту какую либо плату!