Ребята, пошто на человека накинулись? пунк 8 тарифов Вали:
Розрахунки в торгівельній мережі за допомогою картки; оплата в мережі інтернет з послугою 3D- Secure безкоштовно
они сами так эти тарифы неоднозначно написали!сами создали коллизию!
Ещё раз там написано оплата в интернете по которой пришёл 3Д (это может быть например как покупка, так и п2п) они чётко написали что если при оплате в интернете пришёл 3д - значит бесплатно.
вот если не пришёл 3Д - значит п.11 или если Вы делаете п2п например на новой почте через терминал то тоже п.11
а если в инете и приходит 3Д - тут однозначно п8
т.е. если НБУ разберёться как бы не выяснилось что клиентов как минимум с 25 марта неправильно таррифицируют вот интересно будет ли тогда Валя возвращать всем не потарифам удержаное? !А второй вопрос затронутый автором, давно нужно урегулировать законодательно - т.е. если банк не сообщает клиенту всеми доступными ему средствами об овердрафте - то он должен лишаться всяких возможностей требовать/начислять по такому офердрафту какую либо плату!
uaprofi написав:Ребята, пошто на человека накинулись? пунк 8 тарифов Вали:
Розрахунки в торгівельній мережі за допомогою картки; оплата в мережі інтернет з послугою 3D- Secure безкоштовно
они сами так эти тарифы неоднозначно написали!сами создали коллизию!
Ещё раз там написано оплата в интернете по которой пришёл 3Д (это может быть например как покупка, так и п2п) они чётко написали что если при оплате в интернете пришёл 3д - значит бесплатно.
вот если не пришёл 3Д - значит п.11 или если Вы делаете п2п например на новой почте через терминал то тоже п.11
а если в инете и приходит 3Д - тут однозначно п8
т.е. если НБУ разберёться как бы не выяснилось что клиентов как минимум с 25 марта неправильно таррифицируют вот интересно будет ли тогда Валя возвращать всем не потарифам удержаное? !А второй вопрос затронутый автором, давно нужно урегулировать законодательно - т.е. если банк не сообщает клиенту всеми доступными ему средствами об овердрафте - то он должен лишаться всяких возможностей требовать/начислять по такому офердрафту какую либо плату!
Оплата в интернете и p2p перевод это не одно и тоже. Даже если считать что p2p перевод это оплата и подпадает под пункт 8, то это не значит что пункт 11 не применим, в таком случае применимы оба пункта тарифов, а если бы перевод был в валюте то еще бы и комиссию за конвертацию накинули сверху.
valya написав:Планирую войти в банк и взять карту фишбэк. Подкупает 20% первый месяц. Это действительно так? Прошу подсказать подводные камни. Спс
Відкривав у лютому 2019, 20% було (максимум 1000 грн/міс) Якщо є фішка, зареєстрована на той номер, котрий вказуєте в банку, то в старій фішці він зникне (можна встановити інший) Мінуси - страхування, тому гашу заборгованість в кінці кожного місяця. Роблю 10 операцій кожного місяця щоб було безкоштовне обслуговування. Бажано офіційне працевлаштування. Якщо ФОП, дають бізнес фішбек.