Додано: П'ят 18 чер, 2021 01:33

Розрахунки в торгівельній мережі за допомогою картки;

оплата в мережі інтернет з послугою 3D- Secure безкоштовно

Ребята, пошто на человека накинулись?пунк 8 тарифов Вали:Ещё раз там написанов интернете по которой пришёл 3Д (это может быть например как покупка, так и п2п) они чётко написали что если при оплате в интернете пришёл 3д - значит бесплатно.вот если не пришёл 3Д - значит п.11или если Вы делаете п2п например на новой почте через терминал то тоже п.11а если в инете и приходит 3Д - тут однозначно п8т.е. если НБУ разберёться как бы не выяснилось что клиентов как минимум с 25 марта неправильно таррифицируютвот интересно будет ли тогда Валя возвращать всем не потарифам удержаное?