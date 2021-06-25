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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 чер, 2021 15:29
Подскажите есть возможность поповнить райфкарту+ по п2п без комисии?
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Boundless
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Додано: Суб 26 чер, 2021 15:33
Boundless написав:
Подскажите есть возможность поповнить райфкарту+ по п2п без комисии?
Через приложение банка без проблем. Либо чужим банком толкать.
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Vorlon
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