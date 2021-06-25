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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 810811812813

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 15:29

Re: Райффайзен Банк

Подскажите есть возможность поповнить райфкарту+ по п2п без комисии?
Boundless
 
Повідомлень: 1946
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 114 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 15:33

  Boundless написав:Подскажите есть возможность поповнить райфкарту+ по п2п без комисии?

Через приложение банка без проблем. Либо чужим банком толкать.
Vorlon
 
Повідомлень: 9656
З нами з: 14.06.13
Подякував: 462 раз.
Подякували: 1032 раз.
 
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  #<1 ... 810811812813
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