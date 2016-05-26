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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 чер, 2021 15:29
Подскажите есть возможность поповнить райфкарту+ по п2п без комисии?
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Boundless
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Додано: Суб 26 чер, 2021 15:33
Boundless написав:
Подскажите есть возможность поповнить райфкарту+ по п2п без комисии?
Через приложение банка без проблем. Либо чужим банком толкать.
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Vorlon
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Додано: Суб 26 чер, 2021 23:11
Думаю на открытием карты АТБ...
Могу использовать чью-то рефссылку этой акции
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uaprofi написав:
они сами так эти тарифы неоднозначно написали!
Тарифы исправили.
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MASolomko
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Додано: Нед 27 чер, 2021 08:54
MASolomko написав:
Думаю на открытием карты АТБ...
Могу использовать чью-то рефссылку этой акции
.
uaprofi написав:
они сами так эти тарифы неоднозначно написали!
Тарифы исправили.
ссылка не факт что сработает ) мои мытарства с онлайн заказом кончились грустно, только в отделение пришлось заказать
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cohan
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