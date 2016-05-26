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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 810811812813

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 15:29

Re: Райффайзен Банк

Подскажите есть возможность поповнить райфкарту+ по п2п без комисии?
Boundless
 
Повідомлень: 1946
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 114 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 15:33

  Boundless написав:Подскажите есть возможность поповнить райфкарту+ по п2п без комисии?

Через приложение банка без проблем. Либо чужим банком толкать.
Vorlon
 
Повідомлень: 9656
З нами з: 14.06.13
Подякував: 462 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 23:11

Re: Райффайзен Банк

Думаю на открытием карты АТБ...
Могу использовать чью-то рефссылку этой акции.

  uaprofi написав:они сами так эти тарифы неоднозначно написали!
Тарифы исправили. :)
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3432
З нами з: 08.03.18
Подякував: 412 раз.
Подякували: 615 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 08:54

  MASolomko написав:Думаю на открытием карты АТБ...
Могу использовать чью-то рефссылку этой акции.

  uaprofi написав:они сами так эти тарифы неоднозначно написали!
Тарифы исправили. :)


ссылка не факт что сработает ) мои мытарства с онлайн заказом кончились грустно, только в отделение пришлось заказать
cohan
 
Повідомлень: 2070
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 159 раз.
 
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  #<1 ... 810811812813
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