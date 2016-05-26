Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 чер, 2021 15:29
Подскажите есть возможность поповнить райфкарту+ по п2п без комисии?
Boundless
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Додано: Суб 26 чер, 2021 15:33
Boundless написав:
Подскажите есть возможность поповнить райфкарту+ по п2п без комисии?
Через приложение банка без проблем. Либо чужим банком толкать.
Vorlon
Повідомлень: 9657
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Додано: Суб 26 чер, 2021 23:11
Думаю на открытием карты АТБ...
Могу использовать чью-то рефссылку
этой акции
.
uaprofi написав:
они сами так эти тарифы неоднозначно написали!
Тарифы исправили.
MASolomko
Повідомлень: 3432
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1
Додано: Нед 27 чер, 2021 08:54
MASolomko написав:
Думаю на открытием карты АТБ...
Могу использовать чью-то рефссылку
этой акции
.
uaprofi написав:
они сами так эти тарифы неоднозначно написали!
Тарифы исправили.
ссылка не факт что сработает ) мои мытарства с онлайн заказом кончились грустно, только в отделение пришлось заказать
cohan
Повідомлень: 2078
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Додано: Нед 27 чер, 2021 10:35
MASolomko написав:
Думаю на открытием карты АТБ...
Могу использовать чью-то рефссылку
этой акции
.
мне ссылок не приходило
Ромасик
Повідомлень: 2141
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Додано: Нед 27 чер, 2021 13:44
ну шо
таки да шото капает непонятно за что, за какую из двух АТБ карт (трудновато поставить эксперимент, но попробуем) а может и вообще за снятие (та ну...) какой процент ( как бы вообще не 5 или 4,05) но баланс Ще растет
cohan
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Додано: Нед 27 чер, 2021 15:07
Интересуют положительные (больше нуля) ставки
Investor_K
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Додано: Пон 28 чер, 2021 08:35
Investor_K написав:
Интересуют положительные (больше нуля) ставки
только в ПариМатч и ИксБет
cohan
Повідомлень: 2078
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Додано: Пон 28 чер, 2021 09:22
clash
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Додано: Пон 28 чер, 2021 10:48
cohan написав:
ну шо
таки да
шото капает
непонятно за что, за какую из двух АТБ карт (трудновато поставить эксперимент, но попробуем) а может и вообще за снятие (та ну...)
какой процент ( как бы вообще не 5 или 4,05)
но баланс Ще растет
Не понимаю... Нажимаем на баннер Ще в мобильном приложении и видим историю последних операций, за которые начислены баллы с датой, временем, именем точки. Неужели по ним вы не можете понять, какой картой был расчёт?
А то кричат некоторые, что не работает, а по факту всё совсем не так
Vorlon
Повідомлень: 9657
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Подякував: 462 раз.
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