cohan написав:ну шо таки да шото капает непонятно за что, за какую из двух АТБ карт (трудновато поставить эксперимент, но попробуем) а может и вообще за снятие (та ну...) какой процент ( как бы вообще не 5 или 4,05) но баланс Ще растет
Не понимаю... Нажимаем на баннер Ще в мобильном приложении и видим историю последних операций, за которые начислены баллы с датой, временем, именем точки. Неужели по ним вы не можете понять, какой картой был расчёт?
А то кричат некоторые, что не работает, а по факту всё совсем не так
не могу, там в Ще последняя операция еще в резерве) она же единственная а сумма растет )), а в пендинге висит неизменная, глянем когда удалится - сплюсуется или нет, скоро должны две недели пройти а по АТБ - несколько опреаций, непонятно какие как провелись и тоже не получается ровная цифра процента, ну и конецно в Ще выписке их нет