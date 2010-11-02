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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 811812813814

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 12:14

  Vorlon написав:
  cohan написав:ну шо
таки да
шото капает
непонятно за что, за какую из двух АТБ карт (трудновато поставить эксперимент, но попробуем) а может и вообще за снятие (та ну...)
какой процент ( как бы вообще не 5 или 4,05)
но баланс Ще растет

Не понимаю... Нажимаем на баннер Ще в мобильном приложении и видим историю последних операций, за которые начислены баллы с датой, временем, именем точки. Неужели по ним вы не можете понять, какой картой был расчёт?

А то кричат некоторые, что не работает, а по факту всё совсем не так :D


не могу, там в Ще последняя операция еще в резерве) она же единственная
а сумма растет )),
а в пендинге висит неизменная, глянем когда удалится - сплюсуется или нет, скоро должны две недели пройти
а по АТБ - несколько опреаций, непонятно какие как провелись и тоже не получается ровная цифра процента, ну и конецно в Ще выписке их нет
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:06

Re: Райффайзен Банк

Появилась карта АТБ. Тарифы прочитаны, но переспрошу - р2р из Пумба с Всеможу на карту АТБ будет без комиса? Спс
valya
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:13

  valya написав:Появилась карта АТБ. Тарифы прочитаны, но переспрошу - р2р из Пумба с Всеможу на карту АТБ будет без комиса? Спс

В период акции Пумба и если тянуть приложением Вали точно да.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:16

Flamingo
Сори, наверное Аваля?
valya
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