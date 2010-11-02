cohan написав:ну шо таки да шото капает непонятно за что, за какую из двух АТБ карт (трудновато поставить эксперимент, но попробуем) а может и вообще за снятие (та ну...) какой процент ( как бы вообще не 5 или 4,05) но баланс Ще растет
Не понимаю... Нажимаем на баннер Ще в мобильном приложении и видим историю последних операций, за которые начислены баллы с датой, временем, именем точки. Неужели по ним вы не можете понять, какой картой был расчёт?
А то кричат некоторые, что не работает, а по факту всё совсем не так
не могу, там в Ще последняя операция еще в резерве) она же единственная а сумма растет )), а в пендинге висит неизменная, глянем когда удалится - сплюсуется или нет, скоро должны две недели пройти а по АТБ - несколько опреаций, непонятно какие как провелись и тоже не получается ровная цифра процента, ну и конецно в Ще выписке их нет
Дело в том что есть довольно большая вероятность появления теховера. Пумба на самом деле очень долго подтверждает платеж по р2р (если обычно банки дают подтверждение через МПС на второй день, то по ПУМБЕ я видел на третий день). А теперь смотрите вы платите картой АТБ а АТБ дружит с Валей. Валя платеж через свой терминал в АТБ может провести по счету и на следующий день после покупки, а р2р платеж толкнутый ПУМБой может провестись лишь на третий день. Вот вам и классика теховера. Поэтому если толкать ПУМБой то тогда надо минимум 2 дня еще давать отлежаться на АТБ-карте... А суммы потянутые приложением Вали как раз проводятся Валей по счету очень быстро - тут теховера нет. Как-то так...
Ну да - но только называются они все же не Райфом - а АТ Райффазен банк https://bank.gov.ua/ua/supervision/inst ... s/14305909 . То есть как раз по сути лишили нас права называть их "Валей" хотя на сайте нбу на лого слово "Аваль" пока остаеЦЦа. Решили полностью попрощаться с упоминанием детища Шпига