Додано: Суб 03 лип, 2021 20:33

valya написав: Flamingo

А чего не толкать Пумбой? А чего не толкать Пумбой?

Дело в том что есть довольно большая вероятность появления теховера. Пумба на самом деле очень долго подтверждает платеж по р2р (если обычно банки дают подтверждение через МПС на второй день, то по ПУМБЕ я видел на третий день). А теперь смотрите вы платите картой АТБ а АТБ дружит с Валей. Валя платеж через свой терминал в АТБ может провести по счету и на следующий день после покупки, а р2р платеж толкнутый ПУМБой может провестись лишь на третий день. Вот вам и классика теховера.Поэтому если толкать ПУМБой то тогда надо минимум 2 дня еще давать отлежаться на АТБ-карте...А суммы потянутые приложением Вали как раз проводятся Валей по счету очень быстро - тут теховера нет.Как-то так...