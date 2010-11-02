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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 812813814815>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 661
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 661
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 12:14

  Vorlon написав:
  cohan написав:ну шо
таки да
шото капает
непонятно за что, за какую из двух АТБ карт (трудновато поставить эксперимент, но попробуем) а может и вообще за снятие (та ну...)
какой процент ( как бы вообще не 5 или 4,05)
но баланс Ще растет

Не понимаю... Нажимаем на баннер Ще в мобильном приложении и видим историю последних операций, за которые начислены баллы с датой, временем, именем точки. Неужели по ним вы не можете понять, какой картой был расчёт?

А то кричат некоторые, что не работает, а по факту всё совсем не так :D


не могу, там в Ще последняя операция еще в резерве) она же единственная
а сумма растет )),
а в пендинге висит неизменная, глянем когда удалится - сплюсуется или нет, скоро должны две недели пройти
а по АТБ - несколько опреаций, непонятно какие как провелись и тоже не получается ровная цифра процента, ну и конецно в Ще выписке их нет
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:06

Re: Райффайзен Банк

Появилась карта АТБ. Тарифы прочитаны, но переспрошу - р2р из Пумба с Всеможу на карту АТБ будет без комиса? Спс
valya
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:13

  valya написав:Появилась карта АТБ. Тарифы прочитаны, но переспрошу - р2р из Пумба с Всеможу на карту АТБ будет без комиса? Спс

В период акции Пумба и если тянуть приложением Вали точно да.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:16

Flamingo
Сори, наверное Аваля?
valya
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:23

  valya написав:Flamingo
Сори, наверное Аваля?

"Валя" - это здесь такое нежное местное погонялово для банка который если не ошибаюсь правильно называется Райффайзен банк Аваль (РБА). Хотя РБА сами себя сейчас для простоты именуют - райфом
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:26

Flamingo
А чего не толкать Пумбой?
valya
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:33

  valya написав:Flamingo
А чего не толкать Пумбой?

Дело в том что есть довольно большая вероятность появления теховера. Пумба на самом деле очень долго подтверждает платеж по р2р (если обычно банки дают подтверждение через МПС на второй день, то по ПУМБЕ я видел на третий день). А теперь смотрите вы платите картой АТБ а АТБ дружит с Валей. Валя платеж через свой терминал в АТБ может провести по счету и на следующий день после покупки, а р2р платеж толкнутый ПУМБой может провестись лишь на третий день. Вот вам и классика теховера.
Поэтому если толкать ПУМБой то тогда надо минимум 2 дня еще давать отлежаться на АТБ-карте...
А суммы потянутые приложением Вали как раз проводятся Валей по счету очень быстро - тут теховера нет.
Как-то так...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:33

Re: Райффайзен Банк

  Flamingo написав:если не ошибаюсь

они ж переименовались недавно

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Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:41

  Amethyst написав:
  Flamingo написав:если не ошибаюсь

они ж переименовались недавно

Ну да - но только называются они все же не Райфом - а АТ Райффазен банк https://bank.gov.ua/ua/supervision/inst ... s/14305909 . То есть как раз по сути лишили нас права называть их "Валей" хотя на сайте нбу на лого слово "Аваль" пока остаеЦЦа. Решили полностью попрощаться с упоминанием детища Шпига
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:48

Ну даа, Валя останется подпольной кликухой :)
Amethyst
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