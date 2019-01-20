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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лип, 2021 19:00
Да за неразрешенный теховер вжарят 38% годовых
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demichh
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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