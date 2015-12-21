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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лип, 2021 19:00
Да за неразрешенный теховер вжарят 38% годовых
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demichh
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Додано: Пон 05 лип, 2021 19:54
А есть какие-то признаки того что теховер уже невозможен?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:08
vitaliy_berdinskikh написав:
А есть какие-то признаки того что теховер уже невозможен?
Тяните сервисом Аваля. Ну или Сэп
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Flamingo
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