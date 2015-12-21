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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 812813814815

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 662
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 662
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:00

Да за неразрешенный теховер вжарят 38% годовых
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:54

Re: Райффайзен Банк

А есть какие-то признаки того что теховер уже невозможен?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 4668
З нами з: 06.08.19
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Попередження: 1
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:08

  vitaliy_berdinskikh написав:А есть какие-то признаки того что теховер уже невозможен?

Тяните сервисом Аваля. Ну или Сэп
Flamingo
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Повідомлень: 6535
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