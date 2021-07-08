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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лип, 2021 19:54
Re: Райффайзен Банк
А есть какие-то признаки того что теховер уже невозможен?
Додано: Пон 05 лип, 2021 20:08
Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:17
Был сегодня на отделении, закрыл счёт Райфкарта с картой АТБ и открыл ее как дополнительную к Райфкарте+.
На выходных протестирую работает ли "Ще" на АТБшной карте.
Из плюсов: без разницы по какой карте будет проходить оборот в 2000 грн, считается движение по счёту.
Карту дали бесплатно, не смотря на указанное в тарифах +50 грн за доп. карту
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