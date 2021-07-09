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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лип, 2021 19:00
Да за неразрешенный теховер вжарят 38% годовых
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demichh
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Додано: Пон 05 лип, 2021 19:54
А есть какие-то признаки того что теховер уже невозможен?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:08
vitaliy_berdinskikh написав:
А есть какие-то признаки того что теховер уже невозможен?
Тяните сервисом Аваля. Ну или Сэп
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Flamingo
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:17
Был сегодня на отделении, закрыл счёт Райфкарта с картой АТБ и открыл ее как дополнительную к Райфкарте+.
На выходных протестирую работает ли "Ще" на АТБшной карте.
Из плюсов: без разницы по какой карте будет проходить оборот в 2000 грн, считается движение по счёту.
Карту дали бесплатно, не смотря на указанное в тарифах +50 грн за доп. карту
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Archer
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Додано: Суб 10 лип, 2021 07:14
Archer написав:
Был сегодня на отделении, закрыл счёт Райфкарта с картой АТБ и открыл ее как дополнительную к Райфкарте+.
На выходных протестирую работает ли "Ще" на АТБшной карте.
Из плюсов: без разницы по какой карте будет проходить оборот в 2000 грн, считается движение по счёту.
Карту дали бесплатно, не смотря на указанное в тарифах +50 грн за доп. карту
просим просим
я пока до конца не понял, когда начисляют по АТБшной Ще баллы - вплоть до того, что рассчитываться надо не ГуглПеем а пластиком
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cohan
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П'ят 09 лип, 2021 20:16
Shaman
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