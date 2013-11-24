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Додано: Вів 13 лип, 2021 20:34
matroSkin написав:
коллеги, кто-то платил кредиткой (100 дней) на букинг.ком (бронь за отель)?
как букинг проводит платеж: как оплату в онлайн-магазин (3-Д секюр) или как оплату с карты на карту? и что (при оплате кредитными) с комисом?
вижу, тут недавно был холивар почти на эту тему - до чего дошли?
ну Букинг уж точно не проводит как p2p, даже представить такое невообразимо
а вот поиметь на курсах - может запросто
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cohan
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Додано: Вів 13 лип, 2021 20:55
cohan кол-центр РА мне на это утвердительно не ответил
мол, не знаем: если "как обычный инет-магазин снимает" (это 3Дсекюр, наск. я понимаю), то это - "оплата в интернете" - и, по идее, без комиссии (при оплате кредитными). А если "как банковский перевод или карта на карту", то с комисом 3%. мол, у отеля или сервиса уточняйте. типа, они знают.
А что Букинг на курсе? там как раз честный курс пересчета.
это РА возьмет маржу на конвертации грн-дол-валюта платежа.
Востаннє редагувалось matroSkin
в Вів 13 лип, 2021 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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matroSkin
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Додано: Вів 13 лип, 2021 21:02
matroSkin написав:cohan
кол-центр РА мне на это утвердительно не ответил
мол, не знаем: если "как обычный инет-магазин снимает" (это 3Дсекюр, наск. я понимаю), то это - "оплата в интернете" - и, по идее, без комиссми (прнпи оплате кредитными). А если "как банковский перевод или карта на карту", то с комисом 3%. мол, у отеля или сервиса уточняйте.
А что букинг на курсе? там как раз честный курс пересчета.
это РА возьмет маржу на конвертации грн-дол-валюта платежа.
да, я про долл/евро - валюта платежа, хз насколько там честно, но встречал недовольные отзывы
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cohan
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Додано: Вів 13 лип, 2021 21:38
cohan написав:
эт что, 2% грязными на все ?
без ограничений по торговым MCC?
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MASolomko
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Додано: Вів 13 лип, 2021 23:10
cohan написав: unknownurl написав:Vorlon
1% — все покупки и 1% — пополнение кредитной карты.
+ возможно будет накапливать золотые баллы в МС Больше
с их стоимостью вывода вряд ли вы будете пополнять на больше, чем потратили
так что 1+1 на потраченную сумму
Так что, нет вариантов бесплатного выхода с сего чуда?
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gorbatiuk_v
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Додано: Вів 13 лип, 2021 23:21
MASolomko написав: cohan написав:
эт что, 2% грязными на все ?
без ограничений по торговым MCC?
не знаю, я ФОП, меня послали
но Ще реально без ограничений, может и тут тот же принцип
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cohan
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Вів 13 лип, 2021 20:33
cohan
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