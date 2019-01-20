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Додано: Вів 13 лип, 2021 20:34
matroSkin написав:
коллеги, кто-то платил кредиткой (100 дней) на букинг.ком (бронь за отель)?
как букинг проводит платеж: как оплату в онлайн-магазин (3-Д секюр) или как оплату с карты на карту? и что (при оплате кредитными) с комисом?
вижу, тут недавно был холивар почти на эту тему - до чего дошли?
ну Букинг уж точно не проводит как p2p, даже представить такое невообразимо
а вот поиметь на курсах - может запросто
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cohan
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Додано: Вів 13 лип, 2021 20:55
cohan кол-центр РА мне на это утвердительно не ответил
мол, не знаем: если "как обычный инет-магазин снимает" (это 3Дсекюр, наск. я понимаю), то это - "оплата в интернете" - и, по идее, без комиссии (при оплате кредитными). А если "как банковский перевод или карта на карту", то с комисом 3%. мол, у отеля или сервиса уточняйте. типа, они знают.
А что Букинг на курсе? там как раз честный курс пересчета.
это РА возьмет маржу на конвертации грн-дол-валюта платежа.
Востаннє редагувалось matroSkin
в Вів 13 лип, 2021 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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matroSkin
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Додано: Вів 13 лип, 2021 21:02
matroSkin написав:cohan
кол-центр РА мне на это утвердительно не ответил
мол, не знаем: если "как обычный инет-магазин снимает" (это 3Дсекюр, наск. я понимаю), то это - "оплата в интернете" - и, по идее, без комиссми (прнпи оплате кредитными). А если "как банковский перевод или карта на карту", то с комисом 3%. мол, у отеля или сервиса уточняйте.
А что букинг на курсе? там как раз честный курс пересчета.
это РА возьмет маржу на конвертации грн-дол-валюта платежа.
да, я про долл/евро - валюта платежа, хз насколько там честно, но встречал недовольные отзывы
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cohan
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Додано: Вів 13 лип, 2021 21:38
cohan написав:
эт что, 2% грязными на все ?
без ограничений по торговым MCC?
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MASolomko
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Додано: Вів 13 лип, 2021 23:10
cohan написав: unknownurl написав:Vorlon
1% — все покупки и 1% — пополнение кредитной карты.
+ возможно будет накапливать золотые баллы в МС Больше
с их стоимостью вывода вряд ли вы будете пополнять на больше, чем потратили
так что 1+1 на потраченную сумму
Так что, нет вариантов бесплатного выхода с сего чуда?
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gorbatiuk_v
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Додано: Вів 13 лип, 2021 23:21
MASolomko написав: cohan написав:
эт что, 2% грязными на все ?
без ограничений по торговым MCC?
не знаю, я ФОП, меня послали
но Ще реально без ограничений, может и тут тот же принцип
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cohan
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Додано: Сер 14 лип, 2021 07:41
Так какая разница какой там кэшбек, хоть 10%, если карты не выдают. Дважды подавал заявку на фишку и на два кэшбека, отвечают, что для вас кредитных предложений не предусмотрено. Также знакомый подавал на минимальный лимит. У него офиц зарплата выше средней, есть справка о доходах, кредиток никаких нет и тот же ответ.
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vovareuckij
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Додано: Сер 14 лип, 2021 07:56
vovareuckij написав:
Так какая разница какой там кэшбек, хоть 10%, если карты не выдают. Дважды подавал заявку на фишку и на два кэшбека, отвечают, что для вас кредитных предложений не предусмотрено. Также знакомый подавал на минимальный лимит. У него офиц зарплата выше средней, есть справка о доходах, кредиток никаких нет и тот же ответ.
надо стремиться )) мне дают, но только ФОПовскую, политика такая, думаю, может, заиметь оф трудоустройство по такому поводу...
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cohan
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Додано: Чет 15 лип, 2021 19:38
Стал сегодня снова клиентом банка, оформив на сайте карту АТБ. Позавчера она поступила в отделение банка. Уведомлений об этом никаких не было, уточнял информацию через контакт-центр.
Удивили реквизиты счёта:
- в IBAN после цифр МФО на два нуля больше;
- в назначении платежа указываеться номер карточного счёта.
Получается используется аналог укргаза? IBAN для клиента один, но разные субсчета.
Счёт и карта в интернет-банкинге не отобразились ещё...
ps Первый раз стал клиентом данного банка, когда в студвремена оформлял платёжную карту с международным студенческим билетом. Потом про неё забыл...
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MASolomko
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