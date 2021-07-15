RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 815816817818

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 663
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 663
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 20:34

  matroSkin написав:коллеги, кто-то платил кредиткой (100 дней) на букинг.ком (бронь за отель)?
как букинг проводит платеж: как оплату в онлайн-магазин (3-Д секюр) или как оплату с карты на карту? и что (при оплате кредитными) с комисом?
вижу, тут недавно был холивар почти на эту тему - до чего дошли?


ну Букинг уж точно не проводит как p2p, даже представить такое невообразимо

а вот поиметь на курсах - может запросто
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2215
З нами з: 27.09.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 20:55

cohan кол-центр РА мне на это утвердительно не ответил
мол, не знаем: если "как обычный инет-магазин снимает" (это 3Дсекюр, наск. я понимаю), то это - "оплата в интернете" - и, по идее, без комиссии (при оплате кредитными). А если "как банковский перевод или карта на карту", то с комисом 3%. мол, у отеля или сервиса уточняйте. типа, они знают.
А что Букинг на курсе? там как раз честный курс пересчета.
это РА возьмет маржу на конвертации грн-дол-валюта платежа.
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 13 лип, 2021 21:06, всього редагувалось 1 раз.
matroSkin
 
Повідомлень: 380
З нами з: 14.11.12
Подякував: 165 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:02

  matroSkin написав:cohan кол-центр РА мне на это утвердительно не ответил
мол, не знаем: если "как обычный инет-магазин снимает" (это 3Дсекюр, наск. я понимаю), то это - "оплата в интернете" - и, по идее, без комиссми (прнпи оплате кредитными). А если "как банковский перевод или карта на карту", то с комисом 3%. мол, у отеля или сервиса уточняйте.
А что букинг на курсе? там как раз честный курс пересчета.
это РА возьмет маржу на конвертации грн-дол-валюта платежа.


да, я про долл/евро - валюта платежа, хз насколько там честно, но встречал недовольные отзывы
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2215
З нами з: 27.09.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:38

Re: Райффайзен Банк

  cohan написав:эт что, 2% грязными на все ?
без ограничений по торговым MCC?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3489
З нами з: 08.03.18
Подякував: 420 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 23:10

  cohan написав:
  unknownurl написав:Vorlon 1% — все покупки и 1% — пополнение кредитной карты.

+ возможно будет накапливать золотые баллы в МС Больше


с их стоимостью вывода вряд ли вы будете пополнять на больше, чем потратили
так что 1+1 на потраченную сумму

Так что, нет вариантов бесплатного выхода с сего чуда?
gorbatiuk_v
Аватар користувача
 
Повідомлень: 54
З нами з: 28.10.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 23:21

  MASolomko написав:
  cohan написав:эт что, 2% грязными на все ?
без ограничений по торговым MCC?

не знаю, я ФОП, меня послали
но Ще реально без ограничений, может и тут тот же принцип
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2215
З нами з: 27.09.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 07:41

Так какая разница какой там кэшбек, хоть 10%, если карты не выдают. Дважды подавал заявку на фишку и на два кэшбека, отвечают, что для вас кредитных предложений не предусмотрено. Также знакомый подавал на минимальный лимит. У него офиц зарплата выше средней, есть справка о доходах, кредиток никаких нет и тот же ответ.
vovareuckij
 
Повідомлень: 212
З нами з: 19.06.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 07:56

  vovareuckij написав:Так какая разница какой там кэшбек, хоть 10%, если карты не выдают. Дважды подавал заявку на фишку и на два кэшбека, отвечают, что для вас кредитных предложений не предусмотрено. Также знакомый подавал на минимальный лимит. У него офиц зарплата выше средней, есть справка о доходах, кредиток никаких нет и тот же ответ.


надо стремиться )) мне дают, но только ФОПовскую, политика такая, думаю, может, заиметь оф трудоустройство по такому поводу...
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2215
З нами з: 27.09.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:38

Re: Райффайзен Банк

Стал сегодня снова клиентом банка, оформив на сайте карту АТБ. Позавчера она поступила в отделение банка. Уведомлений об этом никаких не было, уточнял информацию через контакт-центр.

Удивили реквизиты счёта:
  • в IBAN после цифр МФО на два нуля больше;
  • в назначении платежа указываеться номер карточного счёта.
Получается используется аналог укргаза? IBAN для клиента один, но разные субсчета.

Счёт и карта в интернет-банкинге не отобразились ещё...

ps Первый раз стал клиентом данного банка, когда в студвремена оформлял платёжную карту с международным студенческим билетом. Потом про неё забыл...
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3489
З нами з: 08.03.18
Подякував: 420 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 21:37

MASolomko Вы с прицелом, что в дальнейшем будет проще кредитку получить, будучи клиентом банка, или именно карта атб нужна для активного пользования?
vovareuckij
 
Повідомлень: 212
З нами з: 19.06.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 815816817818
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 129, 130, 131
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1305 209135
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 21:30
vovareuckij
Альфа-Банк 1 ... 9617, 9618, 9619
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
96188 11930149
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 21:20
Vorlon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4906, 4907, 4908
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49076 6370978
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 21:11
sonechko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.