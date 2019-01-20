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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 816817818819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 663
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 663
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 05:05

Re: Райффайзен Банк

vovareuckij, пока только на узкую специализацию по ряду товаров в АТБ. Касательно кредитки обдумываю, но ещё не обзавёлся рецептом "приготовления" :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 09:48

Re: Райффайзен Банк

ну та 2% кредитка - стоящая вещь (если проверить и оно действительно на все), я подумаваю податься как трудоустроенный, хз как со српавками тут
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:20

Re: Райффайзен Банк

cohan, 1 % начисляется согласно программы "Ще!", по которой в правилах прописаны исключения (например, та же коммуналка).
MASolomko
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