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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лип, 2021 05:05
vovareuckij, пока только на узкую специализацию по ряду товаров в АТБ. Касательно кредитки обдумываю, но ещё не обзавёлся рецептом "приготовления"
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MASolomko
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 09:48
ну та 2% кредитка - стоящая вещь (если проверить и оно действительно на все), я подумаваю податься как трудоустроенный, хз как со српавками тут
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cohan
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:20
cohan, 1 % начисляется согласно программы "Ще!", по которой в правилах прописаны исключения (например, та же коммуналка).
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MASolomko
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П'ят 16 лип, 2021 09:46
cohan
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