+ фотографируют на паспорт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лип, 2021 13:20
Додано: Чет 22 лип, 2021 14:17
Re: Райффайзен Банк
Додано: Чет 22 лип, 2021 14:26
Re: Райффайзен Банк
kreuz, ну тогда поищите в здесь
У меня карта АТБ в тарифе Райф. Свою функцию выполняет уже хорошо, бесплатна — тоже. Надо её иобнаоичить, то пополнив правильно нужной суммы и снять в банкомате.
Программа "Ще!" среди форумчан явно не взлетела. Поэтому платную карту я и не думал оформлять, других достаточно.
IMHO
Додано: Чет 22 лип, 2021 15:53
viewtopic.php?p=3999288#p3999288
Додано: П'ят 23 лип, 2021 08:49
Якось розговорився із касиршою щодо новомодної картки АТБ+Райф
так от - вона сказала що усіх працівників мега корпорації АТБ перевели на з-п картки АТБ+Райф
серйозний закид на монобанду
PS цінників із 3-ма цінами з'являється все більше і більше
Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:18
Як поповнювати картку АТБ (у тарифі Райф без +), щоб на овер не попадати? У додатку Райфа тягти р2р? По рахунку вони такі поповнення швидше проводять за чужі? Чи краще все одно СЕПити?
З якихось налаштуваннь чи лімітів треба щось перевіряти чи можна одразу в АТБ купувати? ПІН в банкоматі встановив, 3DS підключили.
GPay через NFC в магазині також буде давати –5%?
Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:53
Re: Райффайзен Банк
Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:06
Re: Райффайзен Банк
kreuz,
1) щодо поповнення вивчайте це повідомлення;
2) там ліміти примітивні — покупки, зняття, сумарний. Якщо будите використовувати винятково для АТБ, то немає сенсу ними заморочуватися. Поповнили на бажану суму й її в АТБ "спустили";
3) так, у разі оплати в офлайн-магазині телефоном через Apple/Google Pay знижка надається. Касир це бачить.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:53
Та то й не дивно за умови такої кооперації. Але варто уточнити, на які карти касирухи раніше отримували зп? Бо карту АТБ можна відкрити і як додаткову до існуючої зп.
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