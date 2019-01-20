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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 818819820821>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 663
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 663
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:20

  demichh написав:4.есть безымянки в отделениях.


+ фотографируют на паспорт :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 14:17

Re: Райффайзен Банк

  MASolomko написав:3 Як правильно пам'ятаю, то це несанкціонований овердрафт. Чи стосується сплати абонки за карткою (у разі не виконання умов).

Ніт, це щось інше. Овер у пункті 26 під 38%.
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 14:26

Re: Райффайзен Банк

kreuz, ну тогда поищите в здесь https://raiffeisen.ua/documents/privatn ... govuvannya

У меня карта АТБ в тарифе Райф. Свою функцию выполняет уже хорошо, бесплатна — тоже. Надо её иобнаоичить, то пополнив правильно нужной суммы и снять в банкомате.
Программа "Ще!" среди форумчан явно не взлетела. Поэтому платную карту я и не думал оформлять, других достаточно.
IMHO
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 15:53

  kreuz написав:3. А що воно за Дисконтний період (у тарифі Райф такого нема) у пункті 3 тарифів? Хіба це не дебетка?

viewtopic.php?p=3999288#p3999288
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 08:49

Якось розговорився із касиршою щодо новомодної картки АТБ+Райф
так от - вона сказала що усіх працівників мега корпорації АТБ перевели на з-п картки АТБ+Райф

серйозний закид на монобанду
PS цінників із 3-ма цінами з'являється все більше і більше
:wink:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:18

  MASolomko написав:kreuz, ну тогда поищите в здесь https://raiffeisen.ua/documents/privatn ... govuvannya

У меня карта АТБ в тарифе Райф. Свою функцию выполняет уже хорошо, бесплатна — тоже. Надо её иобнаоичить, то пополнив правильно нужной суммы и снять в банкомате.
Программа "Ще!" среди форумчан явно не взлетела. Поэтому платную карту я и не думал оформлять, других достаточно.
IMHO

Як поповнювати картку АТБ (у тарифі Райф без +), щоб на овер не попадати? У додатку Райфа тягти р2р? По рахунку вони такі поповнення швидше проводять за чужі? Чи краще все одно СЕПити?

З якихось налаштуваннь чи лімітів треба щось перевіряти чи можна одразу в АТБ купувати? ПІН в банкоматі встановив, 3DS підключили.

GPay через NFC в магазині також буде давати –5%?
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:53

Re: Райффайзен Банк

  kreuz написав:щоб на овер не попадати

Краще СЕПом.
Поповнення (в оперчас, до 18:00) Платоном та з сайту Райфа проводяться поточним дн.
У Платона ліміти краще налаштовані :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:06

Re: Райффайзен Банк

kreuz,

1) щодо поповнення вивчайте це повідомлення;

2) там ліміти примітивні — покупки, зняття, сумарний. Якщо будите використовувати винятково для АТБ, то немає сенсу ними заморочуватися. Поповнили на бажану суму й її в АТБ "спустили";

3) так, у разі оплати в офлайн-магазині телефоном через Apple/Google Pay знижка надається. Касир це бачить.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:53

  greenozon написав:Якось розговорився із касиршою щодо новомодної картки АТБ+Райф
так от - вона сказала що усіх працівників мега корпорації АТБ перевели на з-п картки АТБ+Райф

Та то й не дивно за умови такої кооперації. Але варто уточнити, на які карти касирухи раніше отримували зп? Бо карту АТБ можна відкрити і як додаткову до існуючої зп.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:15

  MASolomko написав:kreuz,

1) щодо поповнення вивчайте це повідомлення;

2) там ліміти примітивні — покупки, зняття, сумарний. Якщо будите використовувати винятково для АТБ, то немає сенсу ними заморочуватися. Поповнили на бажану суму й її в АТБ "спустили";

3) так, у разі оплати в офлайн-магазині телефоном через Apple/Google Pay знижка надається. Касир це бачить.

Дякую.

Щодо поповнення зауважу, що р2р тягачка з mono у додатку Райфа довгенько не з'являлася у виписці, тобто проведена по рахунку була хоч і день у день, але певно аж вночі (тут є де саме час побачити?), а от СЕП із того ж таки mono о 21:39, з'явився менше, ніж за годину, хоч курчатка казали, що приходують СЕПи тільки в робочий час (9/18). Швидко знатиму, чи приходують по суботах...
kreuz
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