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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лип, 2021 09:42
Зачем сэпить и ждать час? Пользую АТБ карту с начала ее появления - алгоритм всегда один и тот же - на карте 0 или копейки. Перед кассой потянул приложением вали примерную (или точную если известна) сумму покупки - через минуту оплатил. Покупка всегда проводится позже пополняхи. Бинго!
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