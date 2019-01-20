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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лип, 2021 09:42
Зачем сэпить и ждать час? Пользую АТБ карту с начала ее появления - алгоритм всегда один и тот же - на карте 0 или копейки. Перед кассой потянул приложением вали примерную (или точную если известна) сумму покупки - через минуту оплатил. Покупка всегда проводится позже пополняхи. Бинго!
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Додано: Суб 24 лип, 2021 10:07
kreuz написав: MASolomko написав:
kreuz,
1) щодо поповнення вивчайте це повідомлення
;
2) там ліміти примітивні — покупки, зняття, сумарний. Якщо будите використовувати винятково для АТБ, то немає сенсу ними заморочуватися. Поповнили на бажану суму й її в АТБ "спустили";
3) так, у разі оплати в офлайн-магазині телефоном через Apple/Google Pay знижка надається. Касир це бачить.
Дякую.
Щодо поповнення зауважу, що р2р тягачка з mono у додатку Райфа довгенько не з'являлася у виписці, тобто проведена по рахунку була хоч і день у день, але певно аж вночі (тут є де саме час побачити?), а от СЕП із того ж таки mono о 21:39, з'явився менше, ніж за годину, хоч курчатка казали, що приходують СЕПи тільки в робочий час (9/18). Швидко знатиму, чи приходують по суботах...
Приходують і по суботах: о 9:50 відправка, об 11:05 зарахування.
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kreuz
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Суб 24 лип, 2021 09:37
kreuz
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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Суб 24 лип, 2021 09:16
Ой+
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