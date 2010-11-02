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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 818819820821

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 663
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
155
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 663
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:42

Зачем сэпить и ждать час? Пользую АТБ карту с начала ее появления - алгоритм всегда один и тот же - на карте 0 или копейки. Перед кассой потянул приложением вали примерную (или точную если известна) сумму покупки - через минуту оплатил. Покупка всегда проводится позже пополняхи. Бинго!
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:47

  Flamingo написав:Зачем сэпить и ждать час? Пользую АТБ карту с начала ее появления - алгоритм всегда один и тот же - на карте 0 или копейки. Перед кассой потянул приложением вали примерную (или точную если известна) сумму покупки - через минуту оплатил. Покупка всегда проводится позже пополняхи. Бинго!

Заради науки, особистого досвіду та відчуття різниці. Цікаво, в решті решт :D
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 10:07

  kreuz написав:
  MASolomko написав:kreuz,

1) щодо поповнення вивчайте це повідомлення;

2) там ліміти примітивні — покупки, зняття, сумарний. Якщо будите використовувати винятково для АТБ, то немає сенсу ними заморочуватися. Поповнили на бажану суму й її в АТБ "спустили";

3) так, у разі оплати в офлайн-магазині телефоном через Apple/Google Pay знижка надається. Касир це бачить.

Дякую.

Щодо поповнення зауважу, що р2р тягачка з mono у додатку Райфа довгенько не з'являлася у виписці, тобто проведена по рахунку була хоч і день у день, але певно аж вночі (тут є де саме час побачити?), а от СЕП із того ж таки mono о 21:39, з'явився менше, ніж за годину, хоч курчатка казали, що приходують СЕПи тільки в робочий час (9/18). Швидко знатиму, чи приходують по суботах...

Приходують і по суботах: о 9:50 відправка, об 11:05 зарахування.
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 13:25

Re: Райффайзен Банк

Но по выписке приход будет 26го
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 13:30

  Flamingo написав:Зачем сэпить и ждать час? Пользую АТБ карту с начала ее появления - алгоритм всегда один и тот же - на карте 0 или копейки. Перед кассой потянул приложением вали

Мне легче. На карте всегда 2000 - можно уже после покупки возвращать :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:18

  Amethyst написав:Но по выписке приход будет 26го

В додатку такого не показують хіба?
Дата обробки інформації після слеша про щось інше?
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 10:19

  kreuz написав:
  Amethyst написав:Но по выписке приход будет 26го

В додатку такого не показують хіба?
Дата обробки інформації після слеша про щось інше?

Да, через косую -- дата проводки.
Проверил у себя.
Действительно воскресные СЭП-приходы приходуются воскресеньем :)
Но вот воскресная пополняшка Уни-го с этого СЭПа приходуется уже понедельником -- Валю на мякине не проведешь :)

ПС. Но ваащето нуна какниить взять нормальную выписку в отд-и, с пешатью. Но то такэ.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:30

  Flamingo написав:Зачем сэпить и ждать час? Пользую АТБ карту с начала ее появления - алгоритм всегда один и тот же - на карте 0 или копейки. Перед кассой потянул приложением вали примерную (или точную если известна) сумму покупки - через минуту оплатил. Покупка всегда проводится позже пополняхи. Бинго!

у Вас много свободного времени...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:41

  Shaman написав:
  Flamingo написав:Зачем сэпить и ждать час? Пользую АТБ карту с начала ее появления - алгоритм всегда один и тот же - на карте 0 или копейки. Перед кассой потянул приложением вали примерную (или точную если известна) сумму покупки - через минуту оплатил. Покупка всегда проводится позже пополняхи. Бинго!

у Вас много свободного времени...

По вашему ждать час или даже более пока поступит Сэп быстрее ;)
Flamingo
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