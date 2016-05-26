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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 сер, 2021 11:20
Подскажите, плз, вроде было раньше в тарифе Райф+ при наличии 10 операций по карте - абонка не снималась, сейчас не вижу, только оборот 2к или остаток 2к. Это давно такие нововведения? Или я что-то путаю?
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dr_morgenstern
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